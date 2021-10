A magyar infláció a legmagasabb az Európai Unióban

További rossz hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint nem is áll meg a drágulás a 400 forintos áron. A Portfolio idézi a KSH inflációs jelentéséhez kapcsolódó fogyasztói átlagártáblázatát, és ez alapján a fehér kenyér kilója 399 forinttal már szeptemberben is nagyon közel került ahhoz, hogy átlépje a 400 forintos határt, azóta pedig valószínűleg már át is lépte azt.