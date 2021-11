Két újoncot is avat Marco Rossi

Keretet hirdetett Marco Rossi szövetségi kapitány a jövő heti Lengyelország és San Marino elleni vb-selejtező mérkőzésekre. A magyar csapat trénere ismételten számít a sérüléséből visszatérő Szalai Ádámra, illetve behívta a Hollandiában futballozó Kiss Tamást. Rajta kívül egy másik újonc, a Parmában játszó Balogh Botond is a keret tagja.

– Ahogy azt már minden bizonnyal mindenki tudja, nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy még inkább a jövő csapatának építésére koncentráljunk. Persze, ha valaki megnézi a 2018-ban általunk összeállított első keretet és a legutóbbit, akkor láthatja, hogy eddig is sok változás történt a fiatalabb játékosok javára, ám most ez még inkább igaz, ezért is hívtuk meg Balogh Botondot és Kiss Tamást. Balogh ugyan egyelőre nem játszik rendszeresen a Parmában, de szeretnénk együtt dolgozni vele, és az edzéseken testközelből megnézni, hogy mire képes. Kiss Tamásban pedig megvan az a sebesség és robbanékonyság, amely a nemzetközi mérkőzésekhez szükséges, noha azon még dolgoznia kell, hogy ezen adottságait megfelelően kamatoztassa a mérkőzéseken – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Marco Rossi kihagyta ugyanakkor az eddigi a keret rendszeres tagjának számító Nemanja Nikolicsot.

Kimaradó játékosokról nem szoktunk külön beszélni, most azonban mindenképpen kivételt tennék Nikolics Nemanja esetében. Sokszor elmondtam már, hogy Nikót milyen nagyra tartom játékosként és emberként is. Fantasztikus csapatember, aki mindig segített nekünk, amikor kellett, és kétség sem férhet hozzá, hogy igazi példakép a fiatal játékosok számára. Jelenleg azonban nem játszik rendszeresen a klubjában, nincs csúcsformában, így most úgy döntöttünk, hogy nem hívjuk meg a keretbe, mert így mi is lehetőséget tudunk adni fiataloknak, ő pedig jobban tud koncentrálni arra, hogy ismét a legjobb formájában legyen, és klubjában is újra a kezdőcsapat kihagyhatatlan emberévé váljon.

A kerettagok többsége november 7-én vasárnap este találkozik Telkiben, de természetesen most is lesznek, akik klubkötelezettségeik miatt csak hétfőn vagy kedden csatlakoznak a kerethez. A csapat a jövő pénteki, San Marino elleni mérkőzést követően november 14-én utazik el Varsóba, a Lengyelország elleni utolsó vb-selejtező helyszínére.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Védők:

Balogh Botond (Parma)

Bolla Bendegúz (Grasshoppers)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Fiola Attila (MOL Fehérvár FC)

Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Nagy Zsolt (PAFC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Középpályások:

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Schäfer András (FC DAC)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók:

Hahn János (FC DAC)

Kiss Tamás (SC Cambuur)

Sallói Dániel (Sporting Kansas City)

Schön Szabolcs (FC Dallas)

Szalai Ádám (1. FSV Mainz 05)

Varga Kevin (Kasimpasa)