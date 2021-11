Márki-Zay Péter tényleg bevándorláspárti, vagy ez csak Deák Dániel elvárása?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Ugyanott folytatja, ahol Karácsony Gergely abbahagyta: Márki-Zay Péter is megesküdött a CNN-en, hogy bevándorláspárti álláspontot fog képviselni – összegezte eltorzítva az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének a menedékkérőkkel összefüggésben megfogalmazott gondolatait Deák Dániel. Mielőtt rátérek, hogy miért torzítás (és ez miért lényeges egyáltalán) a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének magyarázata, lássuk, mit írt még Mári-Zay CNN-nek adott interjúja kapcsán.

„Mi sem bizonyítja jobban, hogy Karácsony támogatottságának összeomlása miatt csupán egy szerepcsere történt, de minden más maradt a régi: Karácsony Gergely még baloldali miniszterelnök-jelöltként augusztusban a német Die Zeitnak azt nyilatkozta: »a menedékkérők emberi jogait biztosítani morális kötelességünk, és a programunk része, de nem fogjuk rányomtatni a választási plakátjainkra«, mert »ezzel nem tudunk választást nyerni.«

Most Márki-Zay Péter, újdonsült baloldali miniszterelnök-jelöltként a CNN-nek az alábbiakat mondta: »amiben én változtatnék, az lényegében a gyűlöletkampány felszámolása és az emberséges bánásmód a menekültekkel szemben, akárhonnan is érkezzenek hozzánk.«

Karácsony bukása után tehát Márki-Zay Péter is világossá tette a globális baloldal számára, hogy bevándorláspárti álláspontot fog képviselni. Gyurcsány Ferenc örülhet: a szerepcsere nem változtat az eredeti forgatókönyvön.”

Világos, hogy mint a Fidesz egyik (Facebook-hirdetésekkel is alaposan megtámogatott) véleményformálójának, Deák Dánielnek az a szándéka, hogy a kormánypárti kommunikáció immáron hat éve hatásosan működő fegyverét, a migrációt úgy hozza össze Márki-Zay Péterrel, hogy a gondolatmenetből az jöjjön ki, hogy Gyurcsány „másik emberéhez”, Karácsony Gergelyhez hasonlóan ő is bevándorláspárti.

A gond azzal van, hogy a CNN-interjúból idézett szöveg, miszerint amiben Márki-Zay változtatna, az „lényegében a gyűlöletkampány felszámolása és az emberséges bánásmód a menekültekkel szemben, akárhonnan is érkezzenek hozzánk”, egyáltalán nem bevándorláspárti, s ez talán még jobban láthatóvá válik, ha ellentétes előjellel látjuk el a gondolatmenetet. Ezek szerint Deák Dánielnek az lenne az elvárása, és az nem jelentene bevándorláspártiságot, ha nem számolnánk fel a gyűlöletkampányt, és nem bánnánk emberségesen a menekültekkel, bárhonnan is, akárhonnan is érkezzenek hozzánk? A menekültekkel, akár az illegálisan is érkező migránsokkal való emberséges bánásmód ugyanis nem azt jelenti, hogy őket, mindenkit örömmel, tárt karokkal fogadunk, otthont, munkát, pénzt biztosítunk nekik, hanem azt, hogy amíg a sorosuk felől döntő procedúra lezajlik, addig – egy, a keresztény értékekre rendszeresen hivatkozó, kereszténydemokrata kormányhoz illő módon – emberségesen bánunk velük. Akkor is, ha utána kiutasítják, visszatoloncolják őket. Egészen egyszerűen azért, mert erkölcsileg nincs, nem is szabadna lennie más lehetőségnek.