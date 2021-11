Jobbik: évtizedes rekordot döntött meg az októberi áremelkedés!

„Az orbáni gazdaság két dologban tud kiemelkedő teljesítményt felmutatni: a gyenge forint és az infláció terén. A KSH legfrissebb adata a napnál is világosabban rámutat arra, hogyan működtetik Orbánék Magyarországot"

- írta közleményében a Jobbik.

Hozzátették, hogy a legrosszabb kormányzati várakozásokat is felülmúlva 6,5 százalékos volt a pénzromlás üteme októberben. Ennél nagyobb áremelkedést kilenc éve mértek, és ha hinni lehet az elemzőknek, nincs megállás.

Mint írták, a magyarok keservesen megkeresett pénze egyre kevesebbet ér. Éppen annyival drágább most egy lakásfelújítás, mint amennyi állami támogatásra számított az átlagpolgár. De amúgy is hiány van építőanyagból, és ami van, az is megfizethetetlen.

Rámutatnak, hogy pimondottan rosszul jártak a nyugdíjasok is. A megállíthatatlan pénzromlás „pillanatok alatt nullázza le a nyugdíjprémiumot is."

„Az orbáni blöffkormányzáshoz bekopogott a valóság. Nincs itt már egyéb, mint a trükközés meg a propaganda, a halasztható műtétek „elnapolása”, és nem utolsó sorban a politikai ellenfelek, a munkájukat végző újságírók lehallgatása. Orbán kormányzása csődöt mondott. Ezért is kell legkésőbb jövőre kormányt váltanunk!"

- zárul a Jobbik közleménye.