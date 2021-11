Kemény kritikát fogalmazott meg az ellenzék a médiahatóság és a közmédia jövő évi költségvetésével kapcsolatban

Míg az ellenzék pazarlást emlegetett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetésével kapcsolatban, addig a Fidesz azt állítja, hogy az NMHH felelősen gazdálkodik és dicséretet érdemel - számolt be róla a Media1.

Szűcs Lajos, a parlament költségvetési bizottságának előadója expozéjában jelezte, hogy a benyújtott törvényjavaslat négy külön költségvetés végrehajtásáról számol be: tartalmazza az NMHH, a Médiatanács, a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok, valamint az MTVA zárszámadását is. Mivel a médiahatóság nem nyújthat be önállóan javaslatot, ezt csak a költségvetési bizottság teheti meg.

A 2022-es NMHH költségvetés kiadási főösszege 47,8 milliárd, a bevételi főösszege megegyezik ezzel. A Médiatanács 2022-es működési költségvetésének kiadási főösszege 695 millió forint, a tanács kezelésében lévő előirányzatok 2022-es kiadási főösszege 1,9 milliárd forint. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2022-es költségvetésének kiadási főösszege pedig 130,14 milliárd forint

– számolt be róla Szűcs Lajos.

Hoppál Péter fideszes képviselő elmondta, hogy ezek a számok reálisnak tekinthetőek a makrogazdasági adatok tekintetében, illetve míg 2010 előtt csak 3 közszolgálati tévécsatorna működött, addig ma már hét csatorna van.

Potocskáné Kőrösi Anita a Jobbik részéről úgy fogalmazott, hogy az NMHH 2022-es költségvetése választási költségvetés, amellyel csak még több pénzzel folytatnák a kormánypropagandát és az agymosást.

Varju László DK-s képviselő szerint folytatódik a felelőtlen gazdálkodás, ráadásul a döntést kizárólag kormánypárti képviselők hozták meg az ellenzék kizárásával.

Szabó Szabolcs független képviselő úgy fogalmazott, hogy annyi televíziós csatorna meg rádió mellett nyugodtan lehetne ambiciózusabb kereskedelmi tevékenységre bírni a közszolgálati médiát. Gurmai Zita szocialista képviselő pedig gyalázatnak nevezte a költségvetést.

Miközben a parlamentben a közmédia költségvetéséről vitáztak a képviselők az állami Kossuth Rádió elismerte, hogy hazudott Dobrev Klára kapcsán. Az eset előzménye, hogy október 26-án a rádió egyik műsorában az Elkxrtuk című propagandafilm alapján tényként állították azt, hogy Dobrev Klára 2006-ban az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövéséről és megveréséről döntött. A DK az eset kapcsán a film állami támogatásának visszafizetését követeli a készítőktől, valamint hogy mostantól minden vetítés előtt nyomatékosítsák a nézőkben, hogy hazugságok hangzanak el benne.