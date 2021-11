Már 2023-ban csatlakozhat az eurózónához Horvátország a Fitch szerint

Javította a horvát államadósság osztályzatát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy Horvátország alig több mint egy év múlva csatlakozhat az euróövezethez - számolt be róla az MTI.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi BBB mínuszról egy fokozattal BBB-re emelte Horvátország hosszú futamidejű szuverén devizaadós-kötelezettségeinek besorolását, és az új osztályzatra is további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást hagyott érvényben.

A lépéshez fűzött indoklásában a Fitch Ratings kiemelte: várakozása szerint Horvátország abban a helyzetben lesz, hogy 2023 januárjában csatlakozhat a valutaunióhoz.

A cég szerint Horvátország a koronavírus-járvány sokkja ellenére is komoly előrelépést ért el az eurótagsághoz szükséges konvergencia-kritériumok és szerkezeti reformok teljesítésében és az euróövezetben is megvan a politikai támogatás a horvát csatlakozáshoz. A Fitch kiemeli azt is, hogy az általa vártnál előbb léphet be Horvátország az euróövezetbe, a cég ugyanis korábban ezt 2024-re valószínűsítette.

Az eurócsatlakozás támogatóan hat a horvát államadós-minősítésre, mivel az euró meghonosításával Horvátországnak tartalékvaluta-státusban lévő fizetőeszköze lesz, emellett a belépés csökkenti a tranzakciós költségeket és korlátozza a háztartások és a vállalati szektor pénzügyi mérlegét terhelő árfolyamkockázatokat is - áll a Fitch Ratings elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza: az új, javított osztályzatra érvényben hagyott pozitív kilátás azt tükrözi, hogy az euróövezeti csatlakozás közvetlen kedvező hatást gyakorol Horvátország szuverén minősítési modelljére, mindenekelőtt az euró tartalékvaluta-státusából eredő rugalmasság révén, és ez megteremti a további felminősítés lehetőségét.

A Fitch Ratings kiemeli azt is, hogy az általa korábban vártnál sokkal erőteljesebbnek bizonyult a horvát gazdaság növekedési teljesítménye, elsősorban a turisztikai ágazat fellendülése és az exportszektor ellenállóképessége miatt, így a korábbi előrejelzésében szereplő 5,5 százalékról 8,9 százalékra emelte a horvát gazdaság idei növekedési ütemére szóló prognózisát, és azzal számol, hogy a horvát hazai össztermék (GDP) már 2021 végén túllépi a 2019-ben elért értéket.