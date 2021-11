Orvosi kamara: „Hiányoznak orvosok és szakdolgozók, a járvány miatt elvezénylések vannak, torlódnak a várólisták”

- nyilatkozta a 24.hu-nak adott interjúban Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke.

A múlt héten bizalmi szavazással kérte volna a MOK teljes elnöksége az elmúlt két év értékelését. Azonban a küldöttgyűlés és vele a voksolás a járványhelyzet miatt elmaradt, de arra a kérdésre, miért érezték fontosnak az orvosok, hogy így nyilvánítsanak véleményt Álmos Péter közölte, nem éreznek bizalmi válságot, csupán a választási ígéretünket szeretnénk betartani.

Bár az a neve, hogy bizalmi szavazás, valójában nevezhetjük megerősítő szavazásnak is

- tette hozzá a MOK alelnöke.

A márciusban életbe lépett egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény miatt belső bíráltak is érték a MOK-ot. Ennek kapcsán Álmos Péter elmondta, az elmúlt két év nehéz időszak volt a kamara életében is, hiszen a járvány miatt jelentős feladat hárul a kamarára.

Vannak programpontok, amikkel nem tudtunk úgy haladni, mint ahogy szerettünk volna, és vannak olyan fontos dolgok, mint például a hálapénz kivezetése és az orvosbéremelés, amelyek viszont nagyon gyorsan teljesültek. Igen, akadnak elégedetlen kollégák, hiszen egy olyan jelentős változás zajlik, ami óhatatlanul érdeksérelmekkel jár, de ha megnézzük, hol volt az orvostársadalom képviselete két évvel ezelőtt, illetve hogy mennyire volt erős a hangja, és most hogy áll ez a kérdés, akkor azt gondolom, érdemi változást értünk el

- mondta Álmos Péter.

Arra a kérdésre, hogy jelen pillanatban miként teljesít az egészségügy, a MOK alelnöke elmondta, most egyetlen feladat megfelelő ellátása alárendel minden mást. Az erőforrásokat és a figyelmet a vírusfertőzöttek kezelésére kell fordítani, háttérbe szorult a normál működés.

Egyenesen válaszolva az eredeti kérdésre, most az egészségügy rosszabb, mint amilyen a járvány előtt volt. Egyszerre sok probléma hat egymásra. Hiányoznak orvosok és szakdolgozók, a járvány miatt elvezénylések vannak, torlódnak a várólisták, a jogviszonytörvény függőben lévő kérdései miatt bizonytalanok a kollégák.

Legutóbb levelet is írtunk Kásler Miklósnak, kifejtettük az álláspontunkat a hálapénz megszüntetésének hatásairól, miután megkérdezte ezt tőlünk. Azt válaszoltuk, hogy az egészségügy nem most romlott el, csak most válik láthatóvá, hogy mennyire gyenge lábakon áll