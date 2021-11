Átlátható Tao-rendszer, kevesebb stadionépítés, de több uszoda és tornaterem - ez az ellenzék sportprogramja

Vasárnap este Márki-Zay Péter, az összefogás ellenzéki miniszterelnök-jelötje a Partizán című műsorban jelentette be, hogy Steinmetz Ádám jelentkezett arra, hogy segítsen a sporttal kapcsolatos kormányprogramban. A korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó 2018 óta tagja az Országgyűlésnek. Kardinális kérdés, hogy a kormányzat számára kiemelten fontos és (némileg) túlfinanszírozott sport jövője miképpen alakulna egy esetleges kormányváltás után.

Lapunk felkereste Steinmetz Ádámot, hogy vázolja fel az összefogás jövőbeni sportprogramját. Mint, kiderült 4 fontos területre fognak összpontosítani:

A Tao-rendszert átláthatóvá tennék, főképpen az utánpótlás-fejlesztésre fókuszálva.

Nem engednék, hogy politikus sportvezetői tisztséget töltsön be, mert a sportnak szakmai kézben kell lennie.

A stadionépítések helyett tantermek és a tanuszodák építését támogatnák inkább.

A sportszakemberek, edzők és sportpszichológusok képzése.

A Tao-rendszer életbe lépése óta, rengetegszer került kritikák kereszttűzébe. Pedig 2010 óta megkapta azt a történelmi lehetőséget a magyar sport, hogy a korábbi évekkel ellentétben olyan financiális lehetőségekhez jusson, amivel a legtöbb klub anyagilag is megerősödhet. Ezzel szemben az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy nem a hosszú távú tervekre, például az utánpótlás fejlesztésére használták fel ezeket a forrásokat, hanem a dőzsölésre.

Mi is az a Tao?

Magyarországon minden társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) valamely arra jogosult filmalkotásnak, előadó-művészeti szervezetnek vagy látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) érdekelt sportszervezetnek ajánlja fel.

A TAO-t eredetileg azért hozták létre, hogy jelentős utánpótlás-fejlesztés menjen végbe a hazai sportban, ezen felül pedig még tárgyi beruházásokra lehetett (volna) felhasználni ezeket a pénzeket. 2019-ben aztán ezt még kiegészítették azzal, hogy már a létesítmények fenntartására is fel lehetett használni a támogatást.

Az Alfahírnek nyilatkozó Steinmetz Ádám szerint a hatpárti ellenzék egyetért abban, hogy önmagába véve a Tao-rendszer nem volt egy rossz ötlet, azonban a jelenlegi szabályozás egyáltalán nem biztosítja az átláthatóság lehetőségét. Másfelől, a jelenlegi rendszer eredménytelenségét mutatja, hogy a nagyobb klubokban alig akadnak tehetséges magyar fiatalok, a forrásokat inkább a légiósok óriási fizetési igényeire fordítják. De van olyan egyesület, ahol már az utánpótlásban is külföldiek futballoznak.

Úgy véli, a magyar társadalomnak semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy magyar adóforintokból pénzeljék külföldi polgárok sportolását.

„A közpénz milliárdokért cserébe szeretnénk szakmai eredményeket is elvárni."

A Jobbik szakpolitikusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatott külföldi sportolók a tehetséges magyar gyerekek elől veszik el a bizonyítási lehetőséget.

Összeférhetetlenség

Az ellenzék közös programjában szerepel szintén az is, hogy szeretnék bevezetni azt a metódust, amely szerint a jövőben a politikusok nem vállalhatnának semmilyen sportvezetői szerepet.

„Az nonszensz, hogy adott egy politikus, aki dönt egy sportszervezet állami támogatásáról, majd ugyanezen személy beszámol ezekről az elköltött pénzekről sportvezetőként, majd szintén ez az ember ezt is jóváhagyja. Jelenleg Magyarországon ez megtörténhet és meg is történik."

Steinmetz szerint ennek az üzenete is már botrányos és megosztó. Ráadásul, könnyen elidegenítheti az áltagembert a sporttól és a sportolóktól is.

Kevesebb stadion, több tornaterem

Az ellenzéki program része, hogy az elmúlt 11 évben elszaporodó stadionépítések helyett, inkább a mindenki által is igénybe vehető tornatermek és tanuszodák építésére (és ezzel az oktatási intézmények megsegítésére) irányuló programot szeretnének megvalósítani.

„Több ízben is láthattunk példát arra, hogy olyan stadionok épültek, amelyeknek a kihasználtsága rendkívül alacsony, ráadásul a magas fenntartási költségek miatt végül a klub helyett az államnak kellett átvállalnia a finanszírozási feladatokat"

- jegyezte meg Steinmetz, hozzátéve: ez nem azt jelenti, hogy nem lehet új létesítményekre költeni, vagy azok felújítására, de úgy gondolják, hogy aminek meg kellett épülnie 2010 óta, az megépült.

Szakemberképzés

Megkerülhetetlen kérdés, ha az utánpótlás-fejlesztést veszi elsőszámú szempontnak a közös program, hogy az ehhez szükséges szakemberek is meglegyenek. Steinmetz szerint a sportba áramló milliárdoknak köszönhetően most már egy utánpótlásedző háromszor vagy négyszer annyit is hazavisz, mint korábban, de a teljesítmény sajnos nem javult.

„Látjuk, hogy több a gyerek, így pedig több lenne a tehetség is, de sajnos nem lesz belőlük jó játékos, jó sportoló."

Hozzátette, hogy az infrastruktúra most már adott a magyar sportban, de a megfelelő szakemberek képzése terén még mindig jelentős elmaradásban vagyunk. Éppen ezért egy világos és innovatív képzési programot kell elindítani, ahol a 21. századi igényeknek megfelelő tudásanyaggal lehet felvértezni az utánpótlásban tevékenykedő szakembereket.