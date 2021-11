A Jobbik szerint a voksturizmus legalizálásával Orbánék ismét merényletet követtek el a jogállam ellen

Az Országgyűlés nemrégiben megszavazta azt a javaslatot, amely az eddigieknél is szélesebb kapukat nyithat a voksturizmus előtt. A jövőben ugyanis nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít és a fiktív lakcím létrehozása így nem lesz büntethető. Ez azért is aggasztó a 2022-es parlamenti választásra ráfordulva, mert már az elmúlt időszak választásain is szavaztak olyanok, akik csak azért létesítettek lakcímet, hogy választójoguk legyen az adott választáson, vagyis mostantól legálissá válik a voksturizmus.

Az ellenzéki pártok közül a Jobbiknak sem tetszik Orbán Viktorék húzása, sajtóközleményükben kifejtik, hogy "egy salátatörvénybe csomagolva Orbánék ismét egy merényletet hajtottak végre a jogállam ellen. A lakosság adminisztrációs terheinek csökkentésére hivatkozva – pontosabban ennek álcája mögött – legalizálták a voksturizmust. A fiktív lakcím – tehát 200 ukrán állampolgár tető nélküli romos házba való bejelentése, illetve maga a bejelentkezés – nem lesz büntethető."

Voksturizmus, láncszavazás, krumpliosztás, közmunkások zsarolása, Kubatov-lista, választási térkép átrajzolása – Orbán arroganciájánál és cinizmusánál csak hatalomvágya nagyobb, és egyre inkább hasonlít a kebelbarátjához, a belarusz Lukasenkához

- írják.