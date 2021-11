Egyszerű fickók vagyunk, hétköznapi gondolatokkal, és hagyományos értékrenddel - Radar interjú

Pár évvel ezelőtt, a tíz éves születésnapja apropóján mutatkozott be portálunkon a szabolcsi Radar zenekar. Azóta két nagylemezzel – Lehetetlen (2018), Kétszer élni (2021) – is jelentkeztek, és ezekben a vészterhes időkben hatványozottan jólesik az általuk elővezetett egészséges heavy metal, pláne, hogy ezzel a júliusban megjelent ötödik albummal szintet ugrottak, (végre) méltó megszólalást kaptak a dalaik. A GrundRecords gondozásában megjelent 11 tételes új anyag megszületéséről, az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről, valamint a nyári és őszi koncerteken tapasztaltakról kérdeztük a banda vezetőjét, Mák István ’Maku’ énekest.

- Pár helyen már elhangzott, hogy a Covid okozta rendezvénystop és karantén ideje alatt született meg az új album nagy része. Ezek árnyékában mennyire volt felszabadult ez a dalíró időszak? A külvilágban zajló események nem hatottak nyomasztóan az alkotómunkára? Kérdezem ezt azért (is), mert született egy Sárkány című szám is.

- Fura egy helyzet volt, az biztos. Kijárási tilalom, szabályozások, nem éppen a rock and roll életforma részei. Nehéz volt megemészteni és kezelni. A banda öt tagja négy különböző városban él, és még ha közel is vagyunk egymáshoz, nem volt egyszerű próbálni. Nézni az órát, mikor induljunk haza. Érdekesek voltak a délelőtti próbák is. De, zűrzavar ide vagy oda, sikerült a legjobb lemezünket elkészíteni. Egyik legigazabb mondás: minden rosszban van valami jó. A Sárkányban benne van az egész időszak hangulata.

Két felvonásban készült el a lemezanyag, először 2020 márciustól-júliusig, aztán lehetett koncertezni, majd 2020 novemberétől 2021 márciusáig. Konkrétan nyolc hónap alatt raktuk össze, márciusban már a stúdióban voltunk.

- A felvételek rögzítésekor ezúttal új helyen dolgoztatok. Nem leminősítve az előző anyagaitokat, de ezzel a lemezzel szintet léptetek! Értem ezt úgy, hogy tökéletes megszólalást kaptak a dalok. Hogy jött az, hogy stúdiót váltsatok? És esetleg változott-e valami a zenekar munkamódszerében?

- Régóta készültünk váltani, de egy lusta disznók vagyunk ezen a téren. Kényelmes volt itt a környezetünkbe stúdiózni. De most azt mondtuk, ha törik, ha szakad, váltunk. Nagyon mást akartunk, már a korábbi anyagoknál is. Most jött el az idő és elmentünk Gyula városába, a No Silence Stúdióba, és Simon István hangmérnök barátunk közreműködésével felvettük az anyagot. Mi mindig kész dalokkal érkezünk a stúdiókba, bár itt a lassú nótában egy kisebb rész, és még egy-két más apróság át lett írva. De 98 százalékban hozott anyaggal dolgoztunk. Nagyon meg vagyunk elégedve a hangzással. Így kell szólni ma egy rock/metal CD-nek! Kellemes és hasznos hét napot töltött együtt a csapat.

- Lehet, hogy rosszul látom, de számomra az album több dala is a következő generációval, illetve a jövőjével foglalkozik, vagy „csak” jelen van valamilyen szinten egy-egy tételben. Már a lemez nyitó- illetve záróhangjai is gyerekzsivaj közepette szólalnak meg, a Mindenre készen állj akár számukra is szolgálhat útmutatásként, a Csillagom egyértelműen a gyermekáldás ihlette tétel, a címadó nóta pedig a gyermekek nevelésének a fontosságát jelenti, hiszen a szülők az utódaikban él(het)nek tovább, de a Bitang gyerek is köthető ehhez a témakörhöz. Ráadásul a borító is ezt sugallja. Egyetértesz ezzel a gondolatmenettel?

- Örülök, hogy észrevetted és meg is kérdezed! Nagyon fontos dolog átadni a mai fiataloknak, gyermekeinknek azokat az impulzusokat, amit mi éltünk meg a kultúrában és a mindennapokban. Még akkor is, ha a mai tinik többségét nem nagyon érdekli a rockzene. Véleményem szerint ma más oldalról kell közelíteni, és máshogy kell tálalni. Úgymond, többirányú lett a forgalom. A Rock és a Metal zene értékei – varázsa, ereje – ma is ugyan úgy megvannak. Ha eltaláljuk, hogy jut ez át, akkor a mai fiatalokhoz is elérhet, és számukra is fontos lesz a műfaj. Lehet, hogy egy másik életérzés lesz valakinek meghatározó, ami alapján eljut a rockzenéhez.

Ezen a lemezen csupa pozitív üzenet van. Amiből tanulni lehet, hogy éljünk jól és boldogan. Hogyan tegyük jobbá a környezetünket. Tudjunk reménykedni, találjuk meg a hidakat, amelyek összeköthetnek embereket, és mindig legyen egy hely, ahol találkozunk. Legyünk mindig résen, mert az ördög soha sem alszik. A csillagainkra pedig két szemünk. A lényeg, hogy nem használtunk nagy szavakat, és nem fantáziálunk, nem látjuk sötéten a világot. Csak egészségesen és pozitívan előre!

- A továbbra is lényegre törő szövegek mellett a refrének még dallamosabbak, a kórusok pedig még erőteljesebbek lettek. Vélhetően ezeket sem bíztátok a véletlenre.

- Ez volt a stúdióváltás melletti egyik érv. A refrénjeink nem voltak elég nyomatékosak korábban, most vastagabbat, töményebbet, energikusabbat akartunk e téren is. Az új dalok refrénjei nagyon erősek, ezért lényeges volt, hogy ezek nagyobb hangsúlyt kapjanak. Szerintem sikerült. De ide sorolnám a gitárhangzásokat is, úgy a torzított részeket, mint a szólós témákat egyaránt. Nagy energiát fektettünk az utómunkára, masteringre is. Lehet, viccesen hangzik, de a korábbi lemezeink e nélkül kerültek kiadásra. Sokaknak ez bejött, és dicsértek érte, milyen bátrak vagyunk, hogy az összecsiszolt nyersanyagot jelentetjük meg. Most végre lett egy olyan albumunk, ami úgy szól, mint egy atombomba.

- Július eleje óta újra aktívan jártátok az országot. Ha lenéztek a színpadokról, változott-e a titeket hallgató közönség összetétele, illetve esetleg tapasztaltok-e valamilyen változást a hallgatóság számában?

- Július 2-től december 30-ig tart az idei turnénk, ami 32 koncertet foglal magába. A nyári buliknál nem érződött szinte semmi, minden olyan volt, mint régen. Esetleg annyi volt más, hogy néhány helyen kordonozták az oltottakat, az oltatlanoktól. De a létszámok és a hangulat olyan volt, mint korábban. Majd októberben elindult a benti szezon, itt már látszanak eltérések. Félelem, oltatlanság, és egyéb okok miatt az tapasztalható, hogy kevesebben vannak a klubos koncerteken. Úgy tűnik, a művházas bulik rizikósabbak, mint a szabadtéri előadások.

- Pár hete, a nyíregyházi turnéállomáson a teljes lemezanyagot eljátszottátok élőben. Milyen volt a fogadtatása ennek a programnak, és nektek milyen élményt adott ez a fellépés? Terveztek még ilyen bulikat?

- Ez egy egyszeri alkalom volt, nem tervezzük máskor. Érdekes volt eljátszani az egész albumot, ilyet még soha nem csináltunk. Akik eljöttek, élvezték, mint ahogy mi is. Először az volt a terv, hogy a lemezre feltett sorrendben játsszuk el az anyagot, de aztán kitaláltuk, sokkal poénosabb lesz, ha hátulról haladunk visszafelé a dalokkal. Így tettük, és nagyon jó volt. Remek este volt.

- Aki ismeri a bandát, annak nem mondunk újat azzal, hogy lelkes, elszánt, de szerény zenészek alkotják, akik nem akarnak mindenáron világsztárok lenni, egyszerűen jól érzik magukat a bőrükben, és becsülik, élvezik az eddig elért eredményeiket. Ez a pandémiás időszak elég sok zenekart felforgatott… Nálatok nem volt semmi probléma? Töretlen az egyetértés, összetartás?

- Nagyon mérvadó, amit kérdezel! A Radar zenekar olyan zenét csinál, amilyet szeret, és tud. Releváns, hogy ezt senki és semmi nem írhatja felül. Senkinek be nem hódolunk! Lehet szeretni, utálni a bandát, de a Radar az, amit hallasz például a Kétszer élni albumon. Egyszerű fickók vagyunk, hétköznapi gondolatokkal, és hagyományos értékrenddel. Aki szenzációt keres, az nem nálunk kopogtat. Szeretünk együtt lenni, élvezzük egymás társaságát. Zseniális humorérzékűek alkotják a bandát, így a jó hangulat mindig adott. Komolyak is tudunk lenni, ha kell, de el is tudjuk engedni magunkat nagyon. Például legutóbb szombaton az egyik kolléga felverte a fél fővárost, annyira keresett valakit éjszaka. Nagyokat röhögtünk.

Hamarosan 17 éves a csapat, és a többiek nevében is mondhatom, nagy hiányunk lenne, ha nem létezne ez a banda. Ma már ez nem csak egy zenekar, hanem egy hely, ahová jó összejönni. Szerencsére a Radar mellett mindenkinek van foglalkozása, családja, így a pandémiás időszakot is könnyebb volt legyűrni. De ahogy említettem fentebb, mi akkor is dalokat írtunk.

- Régóta biztos pont vagytok hazai rock/metal színtéren, és nem befolyásol titeket semmilyen trend, töretlenül haladtok a saját utatokon. Négy hónapja van kint ez az új album… tapasztaltok-e esetleg nagyobb érdeklődést a zenekar irányába?

- Csak ez a zene létezik számunkra. Trend, divat, és hasonló szavak nálunk kuka. Úgy is mondhatnám, megalkuvásmentesen működünk 17 éve. Ez elég komoly időszak manapság, főleg úgy, hogy ez a 17 év aktív, termékeny volt - öt nagylemezzel, folyamatos koncertezéssel. A GrundRecords által sok helyre eljutott ez a friss CD, olyanok is írtak rólunk, akik eddig soha. Új követőink is vannak szép számmal, a videóink nézettsége is halad. Egyszóval, tapintható és érezhető volt, hogy ezzel az ötödik albummal nagyobb a nyüzsgés körülöttünk. Hiszem, hogy lesz még tovább!

- Eddig két videóval jelentkeztetek, június végén a Mindenre készen állj vadnyugati klipjét publikáltátok, a lemezmegjelenés napján pedig a Csillagom című dalhoz készült kisfilmet, ami a portálunkon debütált. Múlt hétvégén játszottatok az Analog Music Hall-ban, ahová videoklip felvételt is hirdettetek. Sikeres volt ez az akció, és mikor látható az eredménye?

- Összesen négy klipet forgattunk nyáron. Az általad említett kettő már ismert, a másik kettő készülőfélben van. Szép Bence barátunk, aki a videókat készíti, jelezte, hogy az egyik nótába – ez a Te legyél híd – el tudna képzelni élő bulis jeleneteket. Ezért a múlt heti budapesti koncertünket használtuk fel erre az alkalomra. Nagyon jóleső érzés volt, hogy ilyen sokan jöttek Radar pólóban. Varázslatos környezethez párosul egy kis koncert hangulat, mert – hogy egy kulisszatitkot is megosszak –, két helyszín jelenik majd meg a videóban. Az egyik az előbb említett Analog Music Hall, és ennek nézői hangulata. A másik, az utolsó Robin Hood filmben (2018, Jamie Foxx, Taron Egerton) többször is feltűnő utca jelenet. Illetve épületsor, hiszen a film gerincét és hátterét ez az épületegyüttes adja. Ez a klip fog majd negyedikként megjelenni. Ezt előzi meg reményeink szerint a december elsejéig megjelenő Kétszer élni klipje. Tartogatunk jövőre is meglepetéseket, de erről majd később. Most inkább arra koncentrálunk, hogy a decemberi hat koncertünket – Gödöllő, Gyöngyös, Nagykanizsa, Kaposvár, Tiszavasvári, Budapest/Barba Negra – gondtalanul meg tudjuk tartani.