Az időtlenség ihlette gondolatok vs. egy görbe este utóhatásai - Celia, és Fullcap klippremierek

Harmadjára jövünk egy ’páros klipbemutató egy cikkben’ jellegű anyaggal - így akár még állandó sorozat is lehet belőle. Ezúttal két nagyon fiatal főváros formáció egy-egy videoklip premierje kerül terítékre, amelyek mindössze két nap eltéréssel, múlt hét végén jelentek meg. Celia, és Fullcap a képernyőkön!

A Celia egy teljesen új formáció, a jelenlegi felállást tekintve is, hiszen bő két hónapja lett igazán stabil a csapat, a szeptember közepén megjelent bemutatkozó albumukat még hárman rögzítették. A gitárorientált, harmóniákban gazdag, metalos hangzású hard rockot toló kvartett első anyagának címadó dalához, az Időtlenhez készített videoklipet. A zenekar képviseletében az egyik alapítótag, Kőszegi Máté (ének/gitár) válaszolta meg kérdéseinket.

- Csak saccolni tudom… A próbatermetekben készültek a belső felvételek? És több etapban dolgoztatok?

- A próbatermes snitteket a Rock Out és a B1 music próbatermekben vettük fel, két külön időpontban. A Rock Outban két órát voltunk, a B1-ben (itt forogtak a totálok) pedig egyet, tehát relatíve gyorsan végeztünk.

- És hol volt a külső helyszín? Kellett-e valamilyen engedély az ottani forgatáshoz? Voltak-e segítőitek ezekben a munkákban?

- Ez a hely a havidíjas próbatermünk mellett van Csepelen. Engedély nem kellett a forgatáshoz, igazából zenészek, és kamionok járnak arra, a kihangosítatlan gitárjainkkal még zajt sem csaptunk. (nevet) Egyedül a totálok rögzítéséhez kértünk segítséget – Trova Áron barátunktól, akit a Facebook-oldalunkon is említünk –, a többi vágóképet magunk vettük fel saját kamerával. Minden rendben ment, talán annyi szokatlan történt, hogy az egyik kinti felvételnél megjelent egy nagyobb csoport, akik épp a próbatermet látogatták. Mivel belelógtak a képbe, így várnunk kellett pár percet. A próbaterem épülete a szocializmusban légvédelmi bunkerként szolgált, és a mai napig szerveznek ide látogató csoportokat. A felvételek egyébként jó hangulatban zajlottak, csapatépítő alkalomnak is kiválóak voltak.

- Szeptember közepén jelent meg az Időtlen című albumotok, amit ketten írtatok, de már trióban rögzítettetek, viszont a Celia-val eddig csak a nagyon bennfentesek találkozhattak, hiszen ezen a néven mindössze pár hónapja működtök. Nagyon röviden elmesélnétek az „előzményt”, és a változtatás miértjét?

- Norbival (Dalecker Norbert, dobos - a szerk.) már majdnem két éve együtt zenéltünk a Messlandben, de mivel motiválatlanok voltak a tagok, úgy határoztunk, hogy olyan zenészeket keresünk, akik szeretnek zenélni, és szeretnék is előbbre vinni a zenekart. Így került be bandába 2021 júniusában Papp Sándor (basszusgitár), majd a felvételek után Kulcsár Ádám (szólógitár) barátunk.

- Egyébként, miért pont a címadó dalt választottátok az albumról a Celia első videoklipjének? És teljesen egyöntetű volt a voksolás mind a négyetek részéről?

- Először a Borul minden című számunkhoz szerettünk volna videót, el is kezdtünk rajta dolgozni nyár végén, de közben ősz lett, a felvételek egy része használhatatlanra sikerült, illetve úgy éreztem, hogy az Időtlenhez több ötletem lenne, a többiek pedig támogatták ezt. A videófelvételekre általában én motiválom a zenekart. (nevet) Az Androméda dalhoz még mindenképpen szeretnénk egy hasonló imázs klipet forgatni, ehhez Norbi már el is kezdte összevágni a kellék videókat.

- Decemberre, de már januárra is vannak lekötött és publikált koncertdátumaitok. Mennyire tekintetek optimistán az előttünk álló hónapok elé?

- Mindenki úgy van vele, hogy „nyomjuk”, és meglátjuk, mi lesz. Abból kiindulva, hogy már februárra is szerveztünk dátumokat, valószínűleg inkább optimistán látjuk a helyzetet. Én szeretem, ha koncertidőpont is lebeg a szemünk előtt – a stúdiózás, videózás, új számok, együtt sörözések mellett –, mert mindig jó, ha van mit kergetni. (nevet)



A Fullcap ismerős lehet portálunk olvasói számára, hiszen idén nyáron egy részletes bemutatkozás keretében már szerepeltek az Alfahíren. Az akkori beszélgetés fókuszában álló Régi dalok című első lemezükön szereplő Vörösboros tapéta jelent meg most videoklipként is. A torzított gitárral elővezetett rock/alterock vonalas csapat vezetője, Sándor János énekes/gitáros mesélt a forgatás élményeiről, illetve a zenekar felállásában történt változásról.

- Év elején jelent meg Régi dalok címmel a lemezetek. Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy erről a Vörösboros tapéta lesz a megfilmesítésre érdemes tétel?

- Amikor nyárra végre összeállt a banda, elkezdtünk közösen agyalni a következő lépéseken, és egyértelműen arra jutottunk, hogy kell egy olyan klip, amiben bemutatjuk a zenekart, de közben van egy kis sztorija is. Szabó Viktor barátomnak egyből a szeme előtt volt az egész. A történettől elkezdve, a szereplőkön, és az őket megszemélyesítő embereken át, a videoklip hangulatáig minden. Annyira izgatottan akarta ezt átadni nekünk, hogy le se bírta írni üzenetben. Helyette kaptam tőle öt darab 4-5 perces videót, amiben nagyban magyarázza a forgatókönyvet. Ali (Vass Alexandra, basszusgitáros - a szerk.) pedig amúgy is imádja ezt a dalt, eléggé fülbemászó a szöveg és a dallam ahhoz, hogy bármikor táncolni akarjon rá. Ezután mi már nem nagyon gondolkoztunk, hogy melyik számot kéne megfilmesíteni, rögtön belecsaptunk a forgatás szervezésébe.

- Anno Nagy Dávid gitáros, a közös zenészismerősünk ajánlott a figyelmembe titeket, és ezek után készült el nyáron a bemutatkozó cikk itt a portálon. Mennyire volt egyértelmű, hogy a klipben ő legyen a csábító?

- Viktornak ugye alapból a lelki szemei előtt volt a nyitó, reggeli jelenet, amiben rögtön Dávidot képzelte el. A szervezés legelső lépései között volt, hogy na, vajon ő elvállalja-e? Szerencsére Dávid egyébként is hihetetlenül segítőkész, jószívű ember, akinek beugrani a barátai zenekarának az első klipforgatására, eljátszani egy ilyen szerepet, egyáltalán nem volt kérdés.

- És a szemrevaló, de csalfa hölgyről mit kell tudnunk?

- A lánnyal is könnyebb dolgunk volt, ugyanis Novák Eszti a zenekar fotósa is egyben, és már régóta piszkált minket, hogy csináljunk klipet, amiben ő is szerepelhet. Most megkapta a főszerepet, és emiatt ő is óriási lelkesedéssel és lendülettel csinálta végig az egész napos forgatást.

- Ez konkrétan milyen volt? A koncertjelenetet például rendes közönség előtt vettétek fel, vagy statisztákkal? Illetve, kinek a lakásán játszódik a másnapos reggel?

- A forgatást a [S]Syndrome Production vezényelte, ahogy az utómunkákat is ők csinálták. Amikor kerestem egy csapatot, akik egy ilyen tipikus induló zenekaros klipet bevállalhatnak, megtalált Kerecsen Laci, hogy nekik nagyon tetszik az ötlet és a zene, örömmel segítenek. Sokkal profibb munkát kaptunk tőlük, mint álmodni mertünk volna, és velük az a szűk forgatási nap is nagyon jól telt. Augusztus közepén volt a forgatás, pont találtunk egyetlen napot, ami mindenkinek megfelelt, a színészeknek és a koncerthelyszínnek egyaránt. A lakás természetesen az én akkori albérletem volt, azt tudtuk épp megszerezni. A barátnőmmel egy igen helytálló legénylakást dobtunk össze, a kínaiban vásárolt olcsó kanszagú parfümök örök emlékek maradnak. Teljesen átrendeztük, hogy jó snitteket tudjunk felvenni a nappaliban, amíg mi a kutyámmal és a sminkesünkkel, Sinkovic Dórival az egyik raktárszobában szorongtunk, arra várva, hogy Leci beordítsa: „Ennyi!”. A koncerthelyszínt pedig a Sgt. Pepper’s Cafe and Bar Budapest adta, ahol az óriási, bűnös, éjszakai koncertet sikerült kiviteleznünk a nyári délutánon kb. 2 óra körül, összesen nagyjából tíz emberrel. Igen, ebbe már beleszámoltam a zenekar három tagját, a rendezőt és az operatőrt is. De az utóbbi két személy, Leci és D’Albini Ádám tényleg hatalmas tapasztalatával szerintem sikerült megteremteni a klipben ezt a hangulatot. A zenekarból Gerinek (Sándor Gergely, dobos - a szerk.) is azért volt fantasztikus a nap, mert nagyon profi és jó hangulatú csapattal dolgoztunk, Alinak viszont ez volt az első klipforgatása. Azt mondta, hogy nagyon rég izgult ennyire utoljára, mi viszont örülünk, hogy azt a néhány mosolyát lencsevégre tudtuk kapni a nagy izgalmak közepette. De a hiányos közönségen kívül volt még egy izgulni valónk, méghozzá az a feladat, hogy mégis hol tudunk fényes nappal büntetlenül a belvárosban az utcán, egy házfalon széttörni egy félig teli vörösboros üveget? Kétszer, a biztonság kedvéért? Erre szerencsére én sem tudom a választ, a forgatás végén úgy jöttek vissza a srácok egy félórás távollét után, hogy „megoldottuk”. Nekem meg nem volt több kérdésem, szerintem jobb is. Így utólag látva a snittet, talán mintha a rakpart egyik fala lenne ismerős rajta.

- A már említett bemutatkozó interjúban három készülőfélben lévő klipről meséltél. Az első most megjelent… mikorra várható a folytatás? És azt elárulod, hogy milyen dalokhoz készül még videó, vagy az maradjon meglepetés?

- Mostanra, hogy látom, mennyi meló van egy klippel, a három készülőfélben lévő videó igencsak elhamarkodott kijelentés volt részemről. Annyiban szerencsére előrébb vagyunk, hogy a következő már egy jó ideje készen áll a megjelenésre. Elárulhatom, hogy a Festő voltam című dalhoz készítettünk egyet, viszont ez nem zenekaros klip, sőt, még a főszereplő sem egy élő személy benne. Cserébe egy gyönyörű kisfilmet készítettünk, amiben hűek maradtunk a dal történetéhez is. Ennek a megjelenését december végére tervezzük. A harmadik klip, amire gondoltam még nyáron, könnyen lehet, hogy hamar megkapja az első terveket és akár el is kezdhetnénk forgatni, ugyanis hirtelen megint sok időnk lett. Sajnos a vírushelyzet miatti koncert elmaradások ismét arra kényszerítenek minket, hogy üljünk vissza a tervezőasztalunkhoz, és készítsünk valamit a közönségünknek.

- A klipben, és a közösségi médiában megjelent képeken is már csak hárman alkotjátok a Fullcap-et. Mi történt? És hogy látod, így mentek tovább?

- Pont ennek a klipnek a forgatása körüli napokban történt meg a változtatás a zenekarban. Viktor barátunk, bár a videó és a sztori megtervezésében óriási lendülettel volt még jelen, sajnos bizonyos életkörülmények, személyes döntések miatt elhagyta a csapatot. Most beálltunk erre a power-trió formációra, ami egyébként mindenkinek nagyon bejön, már csak azért is, mert letisztult, könnyen szervezhető és ütős. Ezt az első, bemutatkozó koncertünk is bizonyította, ami hatalmas siker volt számunkra. Ali szerint a legjobb ebben, hogy olyan kis családias a hangulat, és nagyon jól lehet haladni. Ugyanakkor már elkezdtük ennek a triónak az akusztikus verzióját is kitalálni, mert szeretnénk olyan helyekre is eljutni, ahol egy hangos, dobos/erősítős banda nem léphet fel. Ideje elkezdenünk betervezni tavaszra a koncerteket, nyárra a fesztiválokat, és amíg télen feltehetőleg nem lesz sok buli, meg szeretnénk próbálni a saját online koncert vagy jam-streamünket is. Ilyen alkalmakkor találkoznánk élő adásban a közönségünkkel, és a meglévő dalok meghallgatása mellett akár egy-egy új szerzeménynek a megszületésénél is ott lehetnének.