Balatoni ügyletekről és a ferihegyi repülőtér visszavásárlásáról is kérdezi Orbánékat az EU

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az Európai Bizottság pénteken levelet írt a kormánynak, melyben tájékoztatást kér az EU pénzügyi érdekeit és a jogállamiság normáit egyaránt sértő magyarországi döntésekről és lépésekről. A kormány nyolc hetet kapott, hogy reagáljon a levélre, ha a válaszok nem elégíti ki az elvárásokat, akkor pedig érvényesíthetik az EU pénzügyi érdekeit a korrupt kormányokkal szemben védelmező közösségi rendelkezéseit, ami akár azzal is zárulhat, hogy az uniós támogatásokat felfüggesztik.

A brüsszeli lap, a Politico közben megszerezte a leveleket, melyből kiderül, hogy Gert-Jan Koopman költségvetési főigazgató 16 konkrét kérdést intézett a magyar hatóságokhoz - olvasható a hvg.hu lapszemléjében. Az unió aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt években többször előfordult, hogy az unió csalás elleni hivatala, az OLAF vizsgálatott kezdett egy Magyarországot érintő ügyben, mire a magyar kormány inkább kivonta az adott projektet az uniós finanszírozás alól, és a hazai költségvetésből fizette.

A Politico szerint a levél kitér a Balaton környéki fejlesztések kérésére is, utalva azokra az aggodalmakra, melyek szerint Orbán Viktor barátai és rokonai kaptak uniós támogatásokat a térségben. Az Európai Bizottság azt kéri a magyar kormánytól, hogy közölje a balatoni projektek finanszírozására fordított uniós forrásokból származó összegeket, és nevezze meg az uniós agrártámogatások tíz legnagyobb magyarországi kedvezményezettjét, de kitértek az Országos Bírói Tanács elnökének túlhatalmára is és érdekli őket a ferihegyi repülőtér visszavásárálása is.