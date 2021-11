Ezúttal a jegyző távozása miatt hangos a velencei önkormányzat

Ismét helyi ügyektől hangos a velencei közélet. A vízparti korzó elfoglalásáról, majd visszaszerzéséről lapunk is beszámolt, de az EFOTT idején elrendelt útlezárás is beszédtéma volt egy ideig. Most azonban a jegyző távozása, illetve a távozás mögött húzódó ellentétek miatt az önkormányzatnál, pontosabban a testületben újultak ki a viták.

A Média24 beszámolója szerint, a 2019-es önkormányzati választáson győztes Regélő Hagyományőrző Egyesület jelöltjei vették át a helyi kormányrudat az addig Fideszes többségű testülettől.

Már hetek óta nyílt titok, hogy Szombathyné dr. Kézi Aranka távozik Velencéről. A legutóbbi, 2021. november 3-án megtartott képviselő-testületi ülésen kért szót a jegyző, s mondta el, hogy őt bizony elküldték, mégpedig az általa fantomnak nevezett Regélő Egyesület nyomására hivatkozva Gerhard Ákos polgármester és Szabó Attila alpolgármester közölte ezt vele, ellentmondást nem tűrő stílusban.

Engem október 4-én behívott Polgármester Úr és Alpolgármester Úr és eléggé ellentmondást nem tűrő módon lett velem közölve, így mondom, mert szó szerint ez volt, hogy a testület és az úgynevezett Regélő Egyesület, aki bocsássatok meg, de az én szempontomból fantom, nem szeretne velem dolgozni és hogy ez már hónapok óta folyik és kvázi Polgármester Úr ultimátumot kapott… Én nem is vontam kétségbe, hogy az általam hitelesnek vélt emberek elmondása nem volt valós. Azóta több képviselővel beszéltem és kiderült, hogy 2 képviselő idézte elő, kezdeményezte ezt a helyzetet

- mondta a testületi ülésen a jegyzőkönyv tanúsága szerint Szombathyné dr. Kézi Aranka.

A Média24 szerzője megemlíti, hogy a Regélő Hagyományőrző Egyesületet fantomnak nevező jegyző valószínűleg nem tévedett túl nagyot. Az egyesület honlapja már nem található meg, Facebook-oldala pedig 2019. december 9-e óta inaktív, egyetlen bejegyzés sincs azóta ezen a felületen. A céginformációkból az látszik, hogy 2020-ra nyújtott be pénzügyi beszámolót, adószáma van, így létezik, de igencsak álcázva, mint működő, tevékeny egyesület valójában semmiféle nyomot nem hagyva maga után.