Mindent is: ki más építhetne kórházat, mint az egyik Mészároshoz került cég

Új gyermeksürgősségi-baleseti-sebészeti és fekvőbeteg ellátó tömb épül a Heim Pál gyermekkórház területén, lesz helikopterleszálló is a tetőn – vette észre az uniós közbeszerzési értesítő kedden megjelent számában az mfor.hu.

A lap szerint a győztes a Mészáros Lőrinchez tartozó és rengeteg közbeszerzésen befutó ZÁÉV Zrt. lett, karöltve az Építő- és épületkarbantartó Zrt-vel. Két másik pályázót előztek meg, ők sem ismeretlenek: a Swietelsky Magyarország Kft. és a Laterex Építő Zrt. Az értékelésnél 70 százalékban vették figyelembe a megajánlott árat, a fennmaradó részben a munkaerő alkalmassága számított.

Ez a projekt is jól példázza, hogy a fideszes mélyállam akkor sem fog rögtön eltűnni, ha 2022-ben kormányváltás lesz, hiszen pont azzal a céllal íratnak irdatlan méretű magán- és közvagyont különböző strómanok nevére (leginkább a könnyen fogható Mészáros Lőrincére), hogy egy esetleges bukás után is megkerülhetetlen szereplői legyenek a gazdaságnak, és így a politikának.

A generálkivitelezésért felszámított végső ár nettó 31,7 milliárd forint lett, de a kiíráskor még 21,3 milliárdot jelöltek meg. Ez a túlárazás már nem is számít olyan extrémnek, főleg most, amikor az építőanyagárak és a munkadíjak is folyamatosan növekedtek (persze, ha nem közpénzről vagy uniós közpénzről lenne szó, senki nem fogadna el saját zsebére egy ekkora növekedést).

Egyébként összesen 9 szinten mintegy 16 731 négyzetméter nettó hasznos alapterülettel számolt a kivitelező, az épület két szintjén is zöldtetős tetőkert lesz, ahogy kiépítenek majd egy mentőhelikopter leszállót is. A már meglévő, háromszintes „D” épületet teljesen elbontják.

A beruházás uniós pénzből zajlik, végső határideje 2023. március 31.