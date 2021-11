Lélegzetvétel: kikapcsolási moratóriumot hirdettek a villanyra és a gázra

November 28. és 2022. január 8. között önkéntesen kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – közölte a társaság kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az MVM Csoporthoz tartozó MVM Next

egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepi időszakban.

Az MVM Next önkéntes kikapcsolási moratóriuma nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakosokat is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. Ugyanakkor jelezték, hogy

a moratórium nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból.

Hozzátették, hogy a kikapcsolási moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló, lakossági ügyfeleire vonatkozik, az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfelekre nem.

Arra is kitértek, hogy az MVM Next a biztonságos ügyintézés érdekében azt javasolja ügyfeleinek, hogy válasszák az online ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos vagy írásos ügyfélszolgálatot, ezáltal is csökkentve a személyes érintkezések okozta kockázatot. Személyesen ügyintézésre kizárólag előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség, továbbá az ügyfélszolgálati irodákon kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

(MTI)