Rig Lajos mentőzési tapasztalatai szerint az esetek közel fele oltott

A Jobbik egészségügyi szakpolitikusaként és mentődolgozóként is tevékenykedő Rig Lajos Facebook-posztban számolt be saját tapasztalatairól, azt illusztrálva, hogy mégis milyen állapotok uralkodnak a hazai járványhelyzetben a negyedik hullám idején.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő által megosztottakból kiderül: a betegek és a covidos betegek száma is egyaránt sok, ugyanakkor oltott és oltatlan is van köztük. Ezt azzal magyarázza, hogy az oltás megvéd nagy eséllyel attól, hogy ne kerüljön valaki intenzív osztályra, de mivel a most terjedő delta variáns rendkívül fertőző, nem kizárt, hogy olyan erősek a tünetek, hogy kórházi ellátásra szorul a beteg.

Rig Lajos arra is rámutatott, hogy saját tapasztalatai szerint az eseteknek közel a fele oltott. Ugyanakkor hozzáfűzte:

Hogy lehet az, hogy ilyen sok oltott is megbetegszik?

Bár tudnám a választ…

A vakcinák elvileg az “eredeti” vírusvariáns ellen lettek kifejlesztve, de a vírus folyamatosan mutálódik, ellenállóbbá válik.

A leggyakoribb tünetekként a következőket sorolta fel: hasmenés, erős köhögés, hátfájás, izzadás, magas láz, gyengeség, ízlelés, szaglás elvesztése, fulladás, alacsony véroxigén szint. Emellett arról is szólt, mikor szükséges mentőt hívni: tartósan magas láz, kiszáradás gyanúja esetén, ha a szaturáció (véroxigén szint) tartósan 90% alá esik és fullad a beteg.

A tapolcai honatya kitért arra is, hogy nem csak a mentők leterheltek, hanem a kórházi dolgozók is, mivel a Covid mellett nem tűnt el a többi betegség sem.

A stroke, agyérgörcs, infarktus, különböző balesetek miatt is magas a napi esetszám

- húzta alá a képviselő, aki a mentőzés során szerzett tapasztalatait gyűjtötte egy csokorba a szokásosan felmerülő kérdések mentén.

Zárásképp Rig a bejegyzésében azt is leszögezte:

Mivel nem vagyok tudós, csak egy “egyszerű” mentődolgozó, akinek az élete a hivatása és az emberek segítése, illetve nem voltam ott sem a vírus keletkezésénél, sem a vakcinák gyártásánál, így bennem is sok a kérdés, ezért kizárólag a mentőzés során szerzett tapasztalataim alapján igyekeztem minden kérdésre válaszolni, amelyet az elmúlt napokban kaptam!

Innen a szolgálatból is köszönöm valamennyi bajtársam és egészségügyi dolgozó kitartó, áldozatos munkáját!