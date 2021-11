„A betegünk légszomjjal küzd, fuldoklik és mi gyakorlatilag bármit csinálunk, semmi értelme nincsen már”

- közölte az Alfahír érdeklődésére Varga Zoltán Péter, aki egy fővárosi kiemelt koronavírus ellátó központ intenzív osztályán ápolóként látja el a betegeket. Dunakeszi és a Pest megyei önkormányzat jobbikos képviselője közel egy éve dolgozik Covid-osztályon.

Az oltott-oltatlan arány tekintetében Varga Zoltán Péter elmondta, nem az idős-fiatalabb összefüggésben vizsgálta a kérdést, hanem a megbetegedések viszonylatában.

- hívta fel a figyelmet Varga Zoltán Péter.

Az intenzív osztályon a legsúlyosabb állapotban lévő betegeket próbálják megmenteni az orvosok és az ápolók, mégis lélekölő a munkájuk, mert erőfeszítéseik ellenére továbbra is sokan halnak meg.

- érzékeltette az intenzív osztály leggyötrelmesebb koronavírusos eseteit.

Az oltásellenesek részéről most az egyik legtöbbet hangoztatott vélemény, hogy a vakcina nem igazán véd a koronavírus ellen, és biztos kell majd egy negyedik, ötödik (és így tovább...) oltás felvétele is, ami szerintük ugyanúgy hatástalan lesz.

Gondoljanak bele, hány olyan betegség van kisgyerek korban, ahol akár öt, hat ismétlő oltást kell beadni a gyermeknek. Ilyen például a gyermekbénulás elleni vakcina is. De említhetjük akár a tetanuszt hiszen, ha egy rozsdás szögbe lépünk, akkor az orvos egyik első kérdése az lesz kapott-e a beteg tetanuszt az elmúlt egy évben? Ha nem, akkor már kapja is az oltást. Tehát itt is szükség lehet ismétlő oltásokra, de néhány év alatt a vírus valószínűleg vissza fog szorulni és be fog simulni az egyéb légúti megbetegedések közé