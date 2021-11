A KDNP-s Harrach Péter meglepődött, hogy "homoszexuális problémák" merültek fel vele kapcsolatban

"Harrach Péter kiszorításában hálózati úton, közvetve mi is részt vettünk. Az elmúlt év őszén az esztergomi szemináriumból került a központiba, tanulmányai továbbfolytatására. Esztergomban homoszexuális problémák voltak vele. Ezt mi a központiba való bekerülése után hálózati úton szellőztettük. Homoszexuális évfolyamtársa Esztergomban otthagyta a közelmúltban a szemináriumot. S most végül ő is követte példáját."

Ez szerepel abban az 1972. február 16-án kelt jelentésben, amelyet a III/III-1/a alosztály rendőrőrnagya, M. Károly készített, miután előző nap találkozott egy cukrászdában a

"Csabai Ferenc" fedőnevű ügynökkel.

Csabai Ferenc munkadossziéját 1969. szeptember 8-án nyitották meg és a H/54187 számon iktatták.

Részlet a jelentésből (1. rész)

Részlet a jelentésből (2. rész)

A birtokunkba került jelentésből kiderül, hogy a feladatát társadalmi megbízottként (tmb.) végző ügynök már jó ideje beépült az akkori budapesti Hittudományi Akadémia életébe, és nemcsak követte a papnövendékek életét, hanem - ahogy azt őrnagy meg is jegyzi - befolyásolta is a későbbi pályájukat - nyilvánvaló módon gyengítve a katolikus egyházat.

Jellemző a korszakra, hogy a besúgó a legapróbb részleteket is feljegyezte. Így például jelentette, hogy "a nősülés kérdése mindenesetre komoly problémát jelent a hallgatóknál". Erre az egyik III. évfolyamos hallgató távozását hozta fel példaként, aki "állítólag a civil életben kíván elhelyezkedni".

Majd Csabai Ferenc szóbeli jelentésében közli azt is a rendőrőrnaggyal, hogy

"Harrach Péter V. évfolyamos esztergomi egyházmegyés szintén megvált a szemináriumtól, egyenlőre (sic! - a szerk.) nem kívánja magát szenteltetni, de tanulmányait bejáró hallgatóként befejezi".

Ezután a III/III-as tartótiszt értékelésében elégedetten nyugtázza, hogy a cölibátus-elleni viták csak látszólag ültek el a Hittudományi Akadémián, megjegyzi, hogy emiatt két hallgató is távozott, majd

rátér Harrach Péter ügyére is, és kiemeli, hogy az ő kiszorításában milyen nagy szerepet játszottak, hiszen az esztergomi "homoszexuális problémákat" a budapesti intézményben is megszellőztették.

A Belügyminisztérium III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnöksége III. Csoportfőnökségének (Belső Reakció és Szabotázselhárító Csoportfőnökség) az egyházi elhárítással foglalkozó 1. osztályán készült (annak is az a., alosztályán, ami a római katolikus egyházra volt ráállítva) jelentést megmutattuk a korszakot és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető aktákat jól ismerő történésznek is, aki szerint a dokumentum egyértelműen hiteles - függetlenül annak tartalmától.

Ennek tisztázása azért is volt fontos, mert a jelentés annak a KDNP-nek az országgyűlési képviselőjéről készült, amelynek az elnöke, Semjén Zsolt szerint "a megvalósult homoszexualitás bűn".

Egyébként a honlapján elérhető életrajz szerint az 1947-ben Budapesten született Harrach Péter 1966-ban a Szent István Gimnáziumban érettségizett, és még abban az évben megkezdte teológiai tanulmányait, melyet 1973-ban fejezett be. Bár ezt nem részletezte, de a teológiai tanulmányait Esztergomban, az Érseki Papnevelő Intézet növendékeként kezdte el, majd ötödévesként került át a fővárosi Hittudományi Akadémiára.

Természetesen megkérdeztük a jelentés kapcsán Harrach Pétert is. A KDNP-s politikus elárulta, benne soha nem vetődött fel, hogy kikérje a megfigyelésére vonatkozó kartotékot, így állítása szerint tőlünk tudta meg azt is, hogy róla is készült jelentés. Azon pedig még inkább meglepődött, hogy "homoszexuális problémák" merültek fel vele kapcsolatban. Utóbbival kapcsolatban közölte, ezek nem igazak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy valóban eljött Esztergomból, ezt azzal magyarázta, hogy 18 évesen még egészen másként látta a világot, de ő soha nem hallott arról, hogy róla ilyen híreket terjesztettek volna.

Egyébként Harrach Péter elismerte azt is, hogy jól ismerte azt a másik esztergomi hallgatót, akiről egy másik jelentésben szintén azt írták, hogy homoszexuális, ennek ellenére pap szeretne lenni - a KDNP-s politikus szerint diáktársa esetében sem igazak ezek a híresztelések.

Megkérdeztük azt is, hogy végül miért nem lett pap. Harrach Péter azt mondta, bár az ehhez szükséges tanulmányokat elvégezte, de végül inkább családot szeretett volna. 1973-ban megnősült, három gyereke született.