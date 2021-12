December 8-tól regisztrálhatják az 5-11 éveseket a koronavírus elleni oltásra

Az oltási akció kezdete óta már 15 ezer 12-17 éves oltását kérték a szülők, közülük 11 ezren az első oltásra érkeztek, csaknem ezren pedig a megerősítő, harmadik oltást is felvették - számolt be kedden a koronavirus.gov.hu oldal. A kormányzati honlapon kiemelték: Magyarország készen áll az 5-11 évesek oltására is, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte a Pfizer oltását erre a korosztályra.