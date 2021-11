Az NNK szerint van elég Pfizer-vakcina az 5-11 évesek oltására, további szállítmányokat is lekötött a kormány

Az Orbán-kormány is készül már az 5 millió beoltott magyar állampolgárra, a szerdai kormányülésen születtek is döntések, amelyek közül néhány már véglegeset Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közölt a mai Kormányinfón. Számításaik szerint Pünkösdvasárnap lesz meg az 5 milliós határ. Szavai szerint sikerült legyőzni a járvány harmadik hullámát, de a vírus itt van, és akik nem oltották be magukat, azok között fertőz továbbra is.