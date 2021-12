Az ellenzék bűnügyi helyszínként kerítette körbe az Igazságügyi Minisztériumot

Az államtitkárként leköszönő Völner Pált érintő ügy és a korrupcióellenes világnap aprópóján tartott az összellenzék (Jobbik, LMP, Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, MMM) egy-egy tagja sajtótájékoztatót, amelynek helyszínéül az Igazságügyi Minisztérium előtti tér szolgált – s mint a beszédek végeztével kiderült, nem véletlenül.

A csütörtök délelőtti esemény kulcsgondolata és maga a meghirdetett cím is úgy szólt: "Bűnszervezet működik az Igazságügyi Minisztériumban?".

Áder János szerdán döntött, megszüntette a fideszes Völner Pál államtitkárságát Úgy tűnik, a Fidesz minél hamarabb végig akarja vinni Völner "eltüntetését". Legalábbis erre enged következtetni az, hogy szerdán megjelent a Magyar Közlönyben a köztársasági elnök határozata, amelyben Áder János „megállapította", hogy lemondása miatt megszűnt dr. Völner Pál megbízatása az Igazságügyi Minisztériumban. A döntést az államfő Orbán Viktor javaslatára hozta.

Hajnal Miklós (Momentum) elsőként elmondta, azért áll itt az ellenzék, mert jövő áprilistól szeretnék megtisztítani mind az igazságügyi, mind a többi minisztériumot, valamint elérni azt, hogy "Magyarország ne korrupcióban legyen Európa-bajnok", hanem a fizetések, a jólét, az egészség, a tudás terén. A párt elnökségi tagja kifejtette, egy szomorú bizonyítékot állít ki a magyar kormányról, hogy az előbbi rangsorban Romániával és Bulgáriával szereplünk egy mezőnyben.

Tordai Bence (Párbeszéd) szerint nagyon erős szimbólum, hogy "a Fidesz mintegy szervezett bűnözői kör hatalmát három konkrét köztörvényes bűnöző biztosítja". Nem csak Völnert illetően nem tudja Polt Péter tagadni, hogy korrupt és bűnszövetségben károsította meg az embereket, hanem Simonka György és Boldog István is ide tartozik – emlékeztetett, hozzátéve, hogy e három politikus parlamenti mandátuma biztosítja továbbra is a kétharmados többséget. A párt frakcióvezető-helyettese arról is szólt, a többi párttal egyetemben elvárja, hogy Völner a parlamenti képviselői mandátumáról is mondjon le, ahogy a másik két korrupcióval gyanúsított személy is. A Fidesz megtisztulási folyamatát is követelte, bár úgy látja, ez csak 2022-től fog bekövetkezni, amikor – mint fogalmazott – "minden narancsbűnöző bíróság elé megy".

Szilágyi György (Jobbik) azzal kezdte, hogy a korrupcióellenes világnap legmellbevágóbb része szerinte az, hogy hazánk az EU legkorruptabb országává vált. Mint fogalmazott, ez "az Orbán Viktor vezette maffiakormány" ellopja az emberek pénzét, ráadásul földönfutóvá is teszik őket a végrehajtóik és Völner segítségével. Ezt Szilágyi felháborítónak tartja, és kiemelte, Mészáros és társa valójában Orbán Viktort jelenti. Emellett úgy látja, nem elég, hogy Völner lemondott, Varga Juditnak is követnie kéne ebben a "jobbkezét". Elmondta azt is, hogy az ellenzék kezdeményezte az Igazságügyi bizottság azonnali összehívását a kivizsgálás érdekében. "Sajnos az Igazságügyi Minisztériumból eltűnt az "i" betű, így Gazságügyi Minisztériumnak kell már hívni" – zárta szavait a párt frakcióvezető-helyettese.

Keresztes László Lóránt (LMP) úgy látja, az Orbán-rendszer eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye a Völner-botrány. Rámutatott, a szóban forgó politikus nagyon sok fontos döntésnek a deklarált vezetője volt, államtitkársága mellett a Bbírósági Végrehajtói Kart is felügyelte, s ennek elnökétől kapott 2-5 millió forintot megvesztegetésként. A bírósági végrehajtás rendszerét tehát átszövi a korrupció – tette hozzá a frakcióvezető, aki szerint egyértelmű, hogy az általa engedélyezett lehallgatások esetében is korrupt módon járhatott el. Varga Juditnak alkalmatlansága miatt szerinte is távoznia kell. Hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok végeztéig szükséges lenne a végrehajtásokat szüneteltetni.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) leszögezte, szerinte az ügyet érintő titkosítást azonnal fel kell oldani. Arról is beszélt, hogy Völner vajon magányos elkövető vagy saját bűnszervezetet is működtetett a minisztérium, továbbá más területen is nyújtott-e fix díjas vagy másmilyen szolgáltatást. Ha valaki megvesztegethető, az onnantól fogva zsarolhatóvá válik – mondta. A szocialista parlamenti képviselő többek közt ezeket tartja fontos kérdéseknek, aki szintén Völner képviselői mandátumáról való lemondását és a politikából való távozását sürgette.

Varju László (DK) elmondta, Magyarország történetének eddigi legmagasabb rangú tisztségviselőjét gyanúsítják most korrupcióval. Szerinte az ügyészségnek fel kell tárni és ki kell vizsgálni az ügy részleteit. A parlamenti képviselő szerint Völner és a miniszter asszony mellett a kormányfő is felelősséggel tartozik a történtek miatt. A Völner-féle cégbirodalomról, ahol elrejtették a "bűnös módon szerzett vagyont", ugyancsak mindent ki kell deríteni – húzta alá. Szerinte nem a vagyonnyilatkozatokból kell kiindulni, hanem az ügyészségnek kell megfelelően eljárnia. Elismételte, Orbán Viktornak is felelősséget kell vállalnia mindezért.

Facebook

Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnökségi tagjaként Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt nevében is szólt, mint fogalmazott, szégyen nemzetünk becsületére nézve, hogy itt, egy bűnügyi helyszínen állunk. "Egy boldog országban az Igazságügyi Minisztérium a becsület székháza" – mondta, hozzáfűzve, hogy hazánkban ez is "az Orbán Viktor vezette bűnszövetkezet alvállalkozása". Úgy véli, a kormány részéről a valódi rezsicsökkentés a korrupció felszámolása lett volna. Lukácsi szerint nem fognak lemondani, le kell őket váltani, és reméli, ez a "kulcsátadás" tavasszal meg fog történni.

A tájékoztató végén pedig egy sajátos akcióval is készültek a jelenlévő ellenzéki politikusok: ugyanis mintegy bűnügyi helyszínként megjelölték a minisztérium épületét övező területet egy figyelmeztető szalaggal, valamint a lemondott államtitkár vesztegetési ügyét felelevenítve egy-egy zacskónyi "pénzt" is elhelyeztek a minisztérium küszöbén.