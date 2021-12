Ez a magyar kolbász: nem szabályozza a kormány az alapvető élelmiszerek "elszálló" árát

Orbán Viktor miniszterelnök keddi kormányinfóján több húsbavágó gazdasági kérdés is szóba került, aminek különös pikantériát adott, hogy a nemzetközi sajtótájékoztató szinkrontolmácsa nem tudta rendesen átültetni angolra a "nincs kolbászból a kerítés" magyar mondást.

A legfontosabb: az állami tévé kérdésére Orbán Viktor leszögezte:

nézik az alapvető élelmiszerek árát, de nem fűznek reményt ahhoz, hogy azokat csökkenteni lehetne.

Nem lesz árkorlátozás - szomorított el mindenkit a magyar miniszterelnök a karácsonyi ünnepek előtt, de helyette emelik a nyugdíjakat és a béreket. Azt mondjuk nem árulta el, hogy a rekordinfláció mellett az mennyit is ér.

Az egyik legkülönlegesebb pillanattal az ATV örvendeztette meg a Kormányinfó nézőit, ugyanis a munkatársuk többszöri alákérdezéssel kimondatta a miniszterelnökkel, hogyha a kormány marad, 2023-ban 50 százalékkal emelik a pedagógusok bérét. Amúgy Orbán Viktor jogosnak nevezte a pedagógusok bérigényét, tudja, hogy a 2022-es 10 százalékos emeléssel nem oldanak meg mindent, egy átfogó béremelést szeretne, de "nincs még kolbászból a kerítés".

A BBC újságírója ezután kérdezett rá Orbán Viktornál, hogyha nincs "kolbászból a kerítés", az változtat-e valamit a migrációs politikán, de Orbán Viktor elmagyarázta, hogy a kolbász mit is jelent Magyarországon...

Szintén érdekes gazdasági kérdés, hogy az RTL Klubnak elárulta Orbán Viktor, hogy Matolcsy György jegybankelnökkel megbeszélték, csökken az infláció íve: évvégén összességében 5 százalékos lesz az átlaga a pénzromlásnak, de az infláció aktuális mértéke 3-4 százalékos lesz majd. A kiadások fedezeteként a magas foglalkoztatási adatokat nevezte meg.

A Financial Timesnak beszélt még a miniszterelnök gazdasági kérdésekről. Elismerte, hogy a fejlesztési átütemezések százmilliárdosak, nem veszik meg a Liszt Ferenc repteret, és sok más projektet is átütemeznek, de állítása szerint nem tesznek le ezekről a tervekről. Elmondta, hogy korábban azt hitték, hogy az átlagos költségvetési hiány az EU-ban 5-7 százalék lesz, ezért a kormány 5,9 százalékos hiánnyal számolt. De mivel az EU-s átlag csökkent, így a kormány a 4,9 százalékos hiányt lőtte be - ezért kell faragniuk a kiadásokon.

Orbán állítása szerint az ügyészségi közleményből értesült a Völner-ügyről, káromkodott is, amikor olvasta Orbán Viktor miniszterelnök egy monstre, 3 és félórás(!) sajtótájékoztatót tartott. S bár a miniszterelnök csak a kérdések között volt hajlandó foglalkozni azzal, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter bizalmasát, Völner Pál államtitkárt súlyos korrupciós vádak miatt már meg is gyanúsították, azért beszélt a helyzetről.

Egy későbbi kérdésre elismerte azt is, hogy "a magyarországi pénzügyi biztonság miatt" nem valósítható meg a repülőtér megvásárlása, és ezért kell csökkenteni a kiadásokat is. Sőt, elmondta, a 350 milliárd forintos forráselvonásban érintett projekteket "manuális" húzták ki, ott nem volt szerepe a mesterséges intelligenciának.

Elismerte azt is, hogy hazánk továbbra sem jut hozzá az EU-s újjáindítási pénzekhez, azt továbbra is a költségvetésből hitelezik meg, ugyanakkor állítása szerint csak a negyedik negyedévben 1,4 milliárd euró érkezett az EU-ból hazai pályázatokra.

S akkor a végére némi ellentmondás: bár a kormányzat is elismerte, nagy az infláció, Orbán Viktor szavaival élve, az árak "elszálltak", megszorításokra készülnek a költségvetési hiány miatt, illetve érdemben nem tudnak segíteni az elszálló élelmiszer árak kapcsán, a TV2 kérdésére elhintette Orbán Viktor, a választásokig még lesznek egyszeri népjóléti akciók, de azt nem árulta el, mik lesznek azok....