Szelim lett az első újévi baba Magyarországon - amúgy I. Szelim volt Szulejmán szultán apukája

Miskolcon, éjfél után 4 perccel született kisfiú lett az első újszülött az országban 2022-ben. A gyermek a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban jött világra, spontán szüléssel, édesanyja negyedik gyermekeként.

A kisfiú 4030 grammal és 55 centiméterrel született és a Szelim nevet kapta. Rákerestem a neten, és némileg eltérőek a név jelentésének magyarázatai. Három dologban ért egyet mindenki, szeptember 28-án lesz a csöppség névnapja, hazánkban anyakönyveztethető, illetve egy arab, héber eredetű, férfi név.

A jelentése lehet béke, illetve ép, sértetlen, biztonságban lévő. Amúgy három Szelim nevezetű szultán is vezette az Oszmán birodalmat. Talán az elsőt emelném ki, ugyanis az 1512-1520 között uralkodó I. Szelimet úgy ismerték, mint Javuz Szelim, ami azt jelenti, hogy Vad, Rettenetes, illetve kegyetlen, zord és kérlelhetetlen. Amúgy pedig a tévésorozatból is jól ismert Szulejmán szultán apukája volt.



Üröm az örömben, hogy a kórház ugyanakkor azt is közölte az MTI-vel, hogy tekintettel a járványügyi intézkedésekre a sajtó munkatársai jelenleg nem készíthetnek felvételt. Azt írták: fotókat később mellékelnek.