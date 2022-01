Hann Endre: nagy fordulat, hogy az ellenzéki szavazók aktívabbak a fideszeseknél

Ismeretes, tavaly év végén jött ki egy, a HVG-nek készült Medián-kutatás arról, hogy a választókorú népesség 63 százaléka arra számít, újra a Fidesz fogja megnyerni az országgyűlési választást, s még az ellenzéki listát támogatók 32 százaléka is így gondolja.

Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója ennek kapcsán az ATV Startban kifejtette, a felmérés említett eredménye a közhangulat formálása és a remény szempontjából is fontos, valamint a kampányidőszak közeledtével érdemes ezeket mérni. Hozzátette, ezek az arányok még tudnak dinamikusan változni. Azt is kiemelte, hogy hosszú hónapok óta alig tapasztaltak változást a közvélemény-kutatásokban, így emiatt is jelentőséggel bír most ez az eredmény.

A Medián igazgatója hangsúlyozta, a szavazók bizakodása és elszántsága nem teljes mértékben korrelál, függ össze.

Nem minden ellenzéki bízik az ellenzék sikerében, ugyanakkor ők a legaktívabbak

- fűzte hozzá Hann Endre, aki szerint ez egy "nagy fordulat", mivel az elkötelezettség általában a Fidesz szavazóira volt jellemző: az ellenzékiek 87 százaléka biztos szavazónak vallja magát, míg ugyanez a kormánypárti tábor 74 százalékára igaz.

Ugyanakkor az ellenzék bizakodási aránya egy önmagát erősítő folyamat lehet, ha beindul, de ehhez az ellenzéknek erőt, közös fellépést kell felmutatnia Hann szerint, s megjegyezte, hogy az ellenzék közös programismertető sajtótájékoztatói még nem elegendőek a sikerükhöz.

Márki-Zay Péter közös miniszterelnök-jelölt újévi beszédére reflektálva elmondta, valóban nem fogalmazott szerencsésen az idős-fiatal dimenziót érintő halálozási rátáról, de a kormánypárti média ilyen mondatok nélkül is teszi a dolgát. Hann nem gondolja, hogy ez megrendítené azokat, akik a kormányfőjelölt hívei ellenzéki szavazókként. Felidézte azt is, hogy nem példa nélküli ez a gondolatmenet: a Horn Gyula és Orbán Viktor közti vita idején a Fidesz vezetője akkor úgy fogalmazott, hogy az idő nekik dolgozik.

Csak nagy dolgok szoktak lecsapódni a kutatásokban, mint például a Szájer-ügy bő egy évvel ezelőtt, amely kimutathatóan megmozdította a közvéleményt - emlékeztetett Hann Endre, hozzátéve, hogy hosszútávú hatásuk azonban ritkán lesz a komolyabb botrányoknak is.

Az áprilisi választást meghatározó politikai emlékezet szempontjából pedig úgy látja, a kommunikációjára már most nem árt figyelnie valamennyi pártnak. Hann szerint ugyan a kormány év eleji osztogatása jelentős összegeket tesz ki, viszont vannak benne olyan elemek, amelyek végett az inflációval ezek a pénzek nagyrészt visszacsorognak majd az államhoz.