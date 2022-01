Nyomozás indult a Varga Juditról terjesztett állítások miatt

Varga Judit igazságügyi miniszter nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az ügyészségen, miután azt állította róla „Az ördög ügyvédje” néven működő oldal, hogy korábban biszexuális kalandjai voltak és valamilyen korrupciós ügyben is érintett, ami a Völner-botrányhoz kapcsolódhat.

A korábban Borkai Zsolt győri fideszes polgármester jachtos-orgiázós felvételét is nyilvánosságra hozó oldal egyelőre semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá állításait, noha erre ígéretet tett. A tárcavezető mindenesetre rágalmazásnak tartja a leírtakat és jogi lépéseket tett, sőt Varga Judit szerint „a bejegyzésekben nőként és családanyaként is próbálták valótlan állításokkal nyilvánosan megalázni”, tehát alapvetően megalázónak tartja a heteroszexualitástól való eltérést - e kijelentése miatt egyébként több kritika is érte a kormánypárti politikust.

Az ügyészség szerdán kiadott közleménye szerint a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a nyomozást nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt elrendelte, amelynek teljesítésével a Budapesti Rendőr-főkapitányságot bízta meg.

Mint írják, a sértett szerint 2021. december 27-én ismeretlen elkövető „Az ördög ügyvédje” elnevezésű közösségi oldalon valótlan állításokat tett a szexuális orientációjára vonatkozóan, valamint arról, hogy egy korrupciós ügyben közvetlenül érintett.

Az internetes közösségi hálózaton létrehozott „Az ördög ügyvédje” elnevezésű profil felhasználásával kapcsolatos más bűncselekmény miatt a Fővárosi Főügyészség a közelmúltban vádat emelt. Az ugyanazon internetes profillal elkövetett újabb bűncselekmény esetében az ügyészség által történő vádképviselet eljárási, bizonyítási szempontból célszerű és indokolt – írták.