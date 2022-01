Lemondott Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya az Opus Global éléről

Átalakul az Opus Global igazgatósága miután Mészáros Beatrix igazgatósági elnöki posztjáról lemondott - írja a 444.hu a cég a tőzsde honlapján közölt tájékoztatása alapján.

A lap hozzáteszi, a társaság rendkívüli közgyűlést hív össze, hogy döntsön az új igazgatósági tagról. Mészáros Lőrinc lánya 2017 óta vezette igazgatósági elnökként az Opust, távozását azzal indokolta, hogy

"jelentősen megnövekedtek a Bankholdingnál augusztus óta betöltött leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettesi feladatai, és a jövőben kizárólag ezekre kíván fókuszálni."

A Mészáros család szekere idén is rendíthetetlenül fut előre, a napokban számoltunk be róla, hogy a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a Mahart-Szabadkikötő Zrt. által kiírt „Csepeli Szabadkikötő fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban nettó 1 078 815 369 forint összegű ajánlatával nyertes ajánlattevő lett. Emellett elnyerték a Szikszó és térsége szennyvízfejlesztés nevű tendert, melyre 15,1 milliárd forintot kaptak és akkor még a "Mezőhegyesi Ménes Birtok tervezés és kivitelezés" közbeszerzés 22 milliárdjáról nem is beszéltünk.