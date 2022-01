Ajándék lónak ne nézd a fogát! Életveszélyes kínai lélegeztetőgépeket ajándékoz a kormány

A magyar kormány 2020 nyarán olyan, Vinod Sekhar malájziai üzletember közvetítésével vásárolt kínai lélegeztetőgépeket küldött ajándékba Kirgizisztánnak, amikről akkor már tudni lehetett, hogy életveszélyesek lehetnek

- állítja a Momentum szóvivője.

Tompos Márton Facebook oldalán közöl egy sajtófotót, amin Szijjártó külügyminiszter 20 lélegeztetőgépet ad át kirgiz kollégájának a Biskeki reptéren. A képen látható dobozon a Sekhar érdekeltségébe tartozó Petra Group logója látható. Tompos szerint a 20 ajándék gépből 10 volt ilyen.

Ez a Shangrila 510s modell, amiről már 2020 áprilisában kiderült, hogy komoly problémák vannak vele. Brit orvosok szerint nem tisztíthatóak (egy világjárvány idején), nem megbízható az oxigénellátásuk (igen, egy lélegeztetőgépnek!) és a használatuk súlyos kárt, akár halált is okozhat

- írja Tompos Márton.

A Momentum szóvivőjének összegzése szerint,

- a magyar kormány messze túlárazva, összesen több mint fél milliárd dollárt költ 6258 kínai lélegeztetőgépre, amit egy maláj szélhámoson keresztül vesz meg

- ezek Budapestre szállítására kínai szállítót von be, de úgy szerződik le a maláj szélhámossal, hogy utólag, magyar adófizetői pénzből kifizeti a fuvart

- a gépek beüzemelését és karbantartását egyetlen nagyobb szakértő cég sem vállalja, ezért a több ezer gépet végül egy kisebbre és egy korábban szállítmányozással foglalkozó, haveri cégre bízzák amelynek egy év alatt csaknem ötezerszeresére nőtt a nyeresége

- a fel nem használt lélegeztetőgépeket tárolni is kell valahol: erre havi 90 milliót költenek el a nyertes pedig egy Rogán-közeli cég, vezetője anno a belvárosi ingatlanmutyiban is benne volt

- a Türk Tanácson keresztül velünk szorosabb viszonyba kerülő Kirigizisztán diplomáciai jegyzékben humanitárius segítséget kér.

- a magyar állam pedig kapva kap az alkalmon és már viszik a 20 gépet, amelyből 10 olyan típusú, amiről már hónapok óta ország-világ tudja, hogy gondok vannak velük

Az összesen 16 863 darabos hazai lélegeztetőgép-beszerzés során a magyar kormány 6 258 darabot rendelt Vinod Sekhar GR Techonlogies nevű cégétől. A maláj céggel kötött teljes üzlet 559,6 millió dollár, vagyis 178 milliárd forint értékű volt. Ez volt a legnagyobb tétel az összes beszerzés közül és egyben a legmagasabb átlagárú is.