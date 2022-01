Az államtitkár nem tankol: úgy örül a 480 forintos korlátnak, hogy már nem is kerül annyiba az üzemanyag

A benzinárstopnak köszönhetően a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb üzemanyagárat az Európai Unióban. A benzinárstop a magyar emberek védelméről szól, ami a baloldalnak most sem számít – fogalmazott Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán megosztott videóban.

És akkor a butaságnak itt véget is lehet vetni, mehet ez is a csirkefarhát mellé.

Akit a valóság érdekel, az nézze meg bármelyik, üzemanyagárakkal foglalkozó oldal összesítését arról, hogy jelenleg milyen árakon tankolhatunk, ha nem az autópályán jön ránk a kényszer.

Az általunk ellenőrzésképpen átfutott budapesti, prémium kutak (MOL, OMV, SHELL) túlnyomó többségében sem a 95-ös benzin, sem az alap gázolaj nem került 480 forintba.

A benzin literje a lista szerint leginkább 477.9, míg a gázolajé 478.9 forintba kerül – ráadásul direkt nem az olcsó kutakat írjuk, ahol még 10-20 forinttal kevesebbért is lehet tankolni.

Nyilvánvaló, hogy ha a kutak piaci megfontolásból 480 forint felett kínálnák az üzemanyagot, akkor visszatérnének a 479.9-es árra, ahogy korábban tették – de most nem teszik. Egyszerűen azért nem, mert már lejjebb esett az üzemanyagok beszerzési ára.

Az államtitkár szerint tehát ez ellen jelent védelmet a 480 forintos hatósági korlát. Magyarul még örülhetünk, hogy nem hatósági árat vezettek be, mert akkor most rá is fizethetnénk: ahogy a rezsicsökkentés alatt párszor már megtörtént.

Természetesen Schanda Tamás ebből a butaságból, vagy ha úgy tetszik, hazugságból is azt vonta le, hogy a Fideszre kell szavazni áprilisban, mert ők megvédik az embereket mindentől – is. Már megint.