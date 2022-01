A megbecsülés hiánya és a kimerültség jellemzi a kormánytisztviselőket

Egyikük levelet is írt György István területi közigazgatásért felelős államtitkárnak, amit a Népszavához is eljuttatott. A segélykiáltásnak is felfogható írásra még nem érkezett válasz, és a szakszervezetek tapasztalatai alapján erre nem is lehet számítani.

A levél írója 34 év közszolgálati jogviszony után valamivel bruttó 400 ezer forint alatti fizetést kap, ami kevesebb, mint amennyit 2013-ban, a járási hivatalok ismételt létrehozásakor egy önkormányzati állásban hátrahagyott, mert hitt az ígéreteknek.

Kérdezem, hogy 2013-ban a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok nem sérültek-e, hiszen velünk elhitették, hogy a hozott illetményünk marad

- hívta fel a figyelmet a kormányzati tisztviselő.

A levélből az is kiserül, hogy a kormánydöntésekhez igazodva évről-évre növekszik az elvégzendő munka mennyisége, csak a legutóbbiakat említve sorolja a védettségi igazolványokkal vagy a családvédelmi akciótervhez, az otthonfelújítási támogatáshoz kötődő feladatokat. Mivel pedig egy halmozottan hátrányos kistérségben működik a hivataluk,

a szociális és családtámogatási ügyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos kérelmek” intézése is rengeteg munkát jelent

- teszi hozzá mintegy magyarázatként, hogy miért kellene sok más közszolgálati ágazat mellett a járási hivatalok dolgozóinak is béremelést adni.

A kollégái által is aláírt levélben szó esik a veszélyhelyzetben elrendelt rendkívüli munkavégzésekről, amit zokszó nélkül teljesítettek, az ügyfélszolgálatokon végzett szolgálatról, ahol őket is veszélyezteti a koronavírus, cserébe viszont azt érzik, hogy nem kapnak semmilyen megbecsülést. Az egyik legfájóbb pont, hogy a kormányzati igazgatásról szóló törvény 2019. márciusi hatályba lépésével a levélíró szabadsága tíz nappal csökkent, de ennek okát azóta sem magyarázták el az érintetteknek.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), valamint a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ) elnökei arra hívták fel az állami vezetők figyelmét, hogy a járványhelyzet a kormányzati igazgatásban dolgozóknak is többletteherrel járt.

Több százezer járványügyi döntést kellett meghozniuk, szervezték a vakcinák szétosztását, segítettek az adminisztrációban az oltási heteken, miközben folyamatosan fogadták az ügyfeleket, állapították meg és folyósították az állami ellátásokat

- érvelt Boros Péterné és Taskovics István.

A szakszervezeti vezetők érdemi választ nem kaptak a december 20-án kelt levelükre, ahogy a hasonló korábbiakra sem.

Már bárkit felvesznek

Az érdekvédők szerint hamarosan elfogynak a dolgozók a területi közigazgatásból, elmennek a nagy élelmiszerboltokba a mostani fizetésük másfélszereséért, a megüresedő álláshelyeket pedig a jelenlegi bérek mellett lehetetlen betölteni. A TBDSZ vezetője maga is egy megyei kormányhivatalban dolgozik, s ott azt tapasztalja, már bárkit felvesznek, hogy a hiányzó embereket valahogy pótolják, nem számít a képzettség.

A jogszabály a közvetlen munkáltatók döntésére bízta annak meghatározását, hogy egy munkakör betöltéséhez milyen végzettségre van szükség és a napi gyakorlat az, hogy nincs ilyen feltétel.

Érthetetlen az adatok elhallgatása

A kormányzati igazgatásról szóló törvény hatályba lépésekor, 2019 márciusában 2500 köztisztviselő távozott a kormányhivatalokból, egész osztályok ürültek ki, főként az idősebb, tapasztalt munkatársak menekültek el, s az elvándorlás azóta is tart. A létszámhiány nagyságát jelzi, hogy jelenleg is közel száz kormányhivatali pályázat van fent a kozigallas.hu oldalon, de Taskovics István, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ) elnöke úgy véli, ez csak a jéghegy csúcsa, az álláshelyek többségére ismeretségi körben próbálnak embert találni.