Schwarcz-Kiefer Patrik feljelentést tett az ügyészségen a Schadl-féle vizsgacsalások kapcsán

"Az egyetem a fiataloké, nem a Fideszé! Vizsgálják ki a csalásokat!" címmel közös sajtótájékoztatót tartott Schwarcz-Kiefer Patrik, az Egységben Magyarországért Baranya 03. OEVK jelöltje, Pusztai Patrik, az MSZP Ifjúsági Tagozatának elnöke és Nemes Balázs, a Momentum pécsi elnöke, ahol a "Schadl-Völner ügy" nyomozati anyagaiból nyilvánosságra került elcsalt egyetemi vizsgák ügyéről beszéltek.

Schwarcz-Kiefer Patrik azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy most már a "hamiskártyás haverjaiknak" is jogi diplomát intéznek a fideszesek, miközben diákok százezrei éjt nappallá téve tanulnak egy jobb élet reményében.

A Jobbik politikusa szerint pedig a bűn nem maradhat büntetlenül, ezért hétfőn feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen, mivel a közokirat- és magánokirat-hamisítás, illetve a csalás bűncselekményének gyanúja is fennáll.

Schwarcz-Kiefer Patrik arra is emlékeztett, hogy a baranya megyei fideszesek (Hoppál Péter, Nagy Csaba, Kővári János, Hargitai János, Horváth Zoltán) nem ítélték még el a történteket, ezért a helyi ellenzék felszólította őket, hogy végre tegyék meg ezt.

Az Igazságügyi Minisztérium előtt, biztonsági kamerák kereszttüzében is adott át kenőpénzt Schadl Völner Pálnak Miután hétfőn bemutatták Schadl György egyetemi vizsgákkal kapcsolatos ügyeskedését, ezúttal a 444 az 1734 oldalas nyomozati irat azon részeiből szemlézett, amely azt mutatja be, hogy hogyan zajlottak Schadl és Völner Pál vesztegetéssel kapcsolatos egyeztetései és találkozói. Az iratok arról tanúskodnak, hogy 2021.

Pusztai Patrik az egyetemek modellváltását kritizálta, majd kitért arra, hogy ezek szerint nemcsak egy esetleges választási vereségre akarta magát bebetonozni a Fidesz, hanem az is a céljuk volt, hogy diplomagyárként üzemeltessék ezeket az egyetemeket a kiváltságosok számára. Amennyiben a Fidesz április után is marad, akkor az egyetemeken is ez a rendszer fog fennmaradni, ezért van szükség kormányváltásra. A kormányváltás után az Egységben Magyarországért helyre fogja állítani a magyar felsőoktatás becsületét és mindent megtesznek, hogy a fideszes kiváltságosok munkája megszűnjön az egyetemeken is.

Nemes Balázs szerint a transzparencia csökkentése miatt került sor az egyetemi modellváltásokra, ezért nincsen következménye az ehhez hasonló ügyeknek. A Pécsi Tudományegyetem kancellárja is egy Fideszhez köthető személy, Decsi István korábbi pécsi alpolgármester. Az ellenzék arra kéri a pécsi egyetemet, hogy a szegedi egyetemmel szemben itt legyen érdemi kivizsgálás, a hallgatói önkormányzat és a Magyar Rektori Konferencia bevonásával.