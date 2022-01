A Pécsi Tudományegyetem vizsgálatot indít a NER-közeli vizsgacsalások ügyében

Hétfőn a Pécsi Tudományegyetem közölte, hogy vizsgálatot indít, mivel hivatásetikai szabályok és a vizsgaszabályzat megsértésének gyanúja merült fel. A belső vizsgálat lezárását követően tájékoztatják a közvéleményt – írja a 444 azt követően, hogy egy cikkükben részleteket mutattak be a Völner-ügy nyomozati irataiból.

A dokumentumokban egy sor lehallgatási jegyzőkönyv szerepelt, melyekből kiderült, hogy Schadl György, a Völner-ügy kulcsfigurája egyetemi vizsgákat intézett végrehajtóknak és végrehajtók hozzátartozóinak, de bebiztosította Rogán Antal kabinetfőnökét, Nagy Ádámot is, ha nem tudott, vagy nem is akart levizsgázni valamiből. Ezen felül segített Völner Pál egyik rokonának is átmenni a vizsgáin.

A Pécsi Tudományegyetem mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is érintett az ügyben.

Völner-ügy: a lehallgatások szerint Schadl futószalagon intézhette az ország egyetemein az elcsalt vizsgákat Nem egyszer, nem kétszer, és nem is egy egyetemen, hanem többön is vizsgákat csalhattak el annak érdekében, hogy barátok, rokonok, vagy kormányzati, kormánypárti szereplők sikeres vizsgákat tegyenek egyetemi jogászképzésük alatt - derül ki a "Schadl-Völner ügy" nyomozati anyagaiból, amiket a 444 mutatott be.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke tavaly november eleje óta van előzetes letartóztatásban, majd decemberben az ügyészség leleplezte Völner Pál igazságügyi miniszterhelyettest, államtitkárt is azzal, hogy kérvényezték mentelmi jogának felfüggesztését. A gyanú szerint Schadl legalább 83 millió forint kenőpénzt adott a fideszes politikusnak azért, hogy a végrehajtók érdekében politikai ügyeket intézzen el. Ez azonban minden bizonnyal csak egy kisebb szelete a korrupciós összefonódásoknak.