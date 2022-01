Az Igazságügyi Minisztérium előtt, biztonsági kamerák kereszttüzében is adott át kenőpénzt Schadl Völner Pálnak

Miután hétfőn bemutatták Schadl György egyetemi vizsgákkal kapcsolatos ügyeskedését, ezúttal a 444 az 1734 oldalas nyomozati irat azon részeiből szemlézett, amely azt mutatja be, hogy hogyan zajlottak Schadl és Völner Pál vesztegetéssel kapcsolatos egyeztetései és találkozói.

Az iratok arról tanúskodnak, hogy 2021. július 13-án, az utolsó találkozójukon Schadl például névnapi ajándékot adott át Völner Pálnak annak ellenére, hogy aznap nem volt névnapja a vesztegetési ügybe belebukott fideszes politikusnak. Az átadott ajándék tasakban valójában 3 millió forint kenőpénz volt. A két férfi teljes elővigyázatlanságára jó példa, hogy egy biztonsági és egy térfigyelő kamera is felvette az átadás-átvételt a Nemzeti Védelmi Szolgálat őket megfigyelő munkatársainak jelentése alapján. Telefonos egyeztetéseik során sem próbáltak meg óvatosabbak lenni, konkrét neveket és összegeket is egyeztettek ezen a módon. Volt olyan eset is, amikor a sofőrjével állítatta össze Schadl a megvesztegetésre szánt csomagot.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjét a feleségével együtt tartóztatták le november 5-én, amikor Dubajba igyekeztek, a rendőrök diplomata útleveleket találtak náluk, amiről Schadl azt állította, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter állította ki a nevére.

A letartóztatáskor nagy mennyiségű készpénzt találtak náluk, ráadásul Dubajjal Magyarországnak nincs kiadatási engedélye, így felmerült a gyanú, hogy szökni próbáltak az igazságszolgáltatás elől. Velük volt az a sofőrjük is, aki korábban a Völnernek szánt csomagot is összekészítette, nála 16 ezer eurót találtak, amiről később azt vallotta, hogy Schadltől kapta, hogy tegye be a végrehajtói iroda páncélszekrényébe. Schadlék házát is átkutatták később, ott több mint 18 millió forintra bukkantak.

Néhány év alatt kész ingatlanbirodalmat épített a Völner-ügy kulcsfigurája Néhány év alatt legalább húsz ingatlant vásárolt Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott elnöke, többek között a budai Várban, Erzsébetvárosban és a XII. kerületben, de volt üdülője Siófokon is. Az ingatlanok egy része ráadásul önkormányzatoktól került hozzá - értesült az rtl.hu. Letartóztatása után azonban a tulajdonában lévő ingatlanokat többnyire zár alá vették a hatóságok.

A nyomozati anyag egy másik érdekessége, hogy Schadlhöz egy régi ismerőse megfigyelésén keresztül jutottak el a hatóságok, akivel kölcsönösen intéztek egymásnak dolgokat. Az R.-nek nevezett férfit egyszer már felfüggesztett börtönre ítéltek sikkasztásért. Február 21-én Schadl felhívta R.-t és arra kérte, hogy segítsen elkenni egy harmadik személy sok százmilliós áfacsalását, mert az illető fizetne azért, hogy ne legyen belőle gyanúsított vagy vádlott. R. volt az, akit Schadl többször is „gazdámnak” szólított a telefonbeszélgetéseik során, de fordítva is működött ez a becenév.

Később egy oktatási bizniszben érdekelt vállalkozó ügyét hozta R. Schadlnek, ő pedig Völnerhez fordult segítségért, aki az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának beosztottjaival is egyeztetett a megoldásról. Végül azonban az illetékes hivatal mégis elutasította a vállalkozó cégének a kérelmét, Völner ekkor ragadtatta magát a következő megjegyzésre a humántárcával kapcsolatban: