Új nemzedék: Orbán unokaöccse is ügyvezetővé vált a Dolomit Kft.-ben

Ügyvezetővé avanzsált az Orbán család harmadik generációjába tartozó Orbán Dávid a gánti Dolomit Kőbányászati Kft.-ben, a família legnagyobb bányászati cégében. Forrásai alapján a 444.hu azt írja, január elsejével már három ügyvezetője van a cégnek: Orbán Győző Bálint, aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja, Orbán Győző, a kormányfő öccse, és az 1987-es születésű unokaöccse, a fivére részéről.

Először nyert közbeszerzést ifjabb Orbán Győző Orbán Viktor egyik öccsének cége nagy értékű közbeszerzést nyert el tavaly év végén: nettó 268 millió forintos megbízást kapott a következő években gázhálózatok távfelügyeletére - számol be a 444.hu a Direkt36 tényfeltárásáról.

Érzékeltetésképp megjegyzik, hazánkban tíz olyan kőbányászattal foglalkozó társaság van, amely eléri az évi egymilliárd forintos bevételt, de a Dolomit Kft. nyereségessége még ezt is túlszárnyalja. Nyilvános adatbázisokból az látszik a lap szerint, hogy Orbán Dávid is otthonosan mozog ebben a világban.

2017 szeptemberétől 2020 novemberéig ő volt az egyik tulajdonosa a győri Vörös Kavics Bányászati Kft.-nek, egészen 2020 novemberéig. A cég viszont azért nem veszi fel a versenyt a Dolomit Kft.-vel, mivel 2020 volt a legjobb éve, de akkor is csak 28,9 millió forint bevétel és 3,6 millió forint nyereség jött össze.

Orbán Viktor apjának bányavállalata évek óta az egyik legjobban teljesítő vállalkozás a piacon Orbán Viktor apjának bányavállalata, a Dolomit Kft. évek óta az egyik legjobban teljesítő vállalkozás a piacon mind árbevétel, mind profit tekintetében. .

Azonban Orbán Dávid két másik vállalkozásban továbbra is érdekelt. Egyrészt egy győri ügyvéddel, Mürkl Mátéval közösen tulajdonosok a 2017-es alapítású, győri székhelyű és ugyancsak kavics- és homokbányászattal fgolalkozó MUROBÁN Kft.-ben, melyben 30 százalékos részesedéssel rendelkezik. Másrészt a nádasladányi, lakóépületek építésével foglalkozó RODÁVI Építőipari Kft., ahol még tulajdonjoggal bír.

Orbán Dávid személyében ezzel már a család harmadik nemzedéke vághatott bele a munkába a Dolomit Kft.-nél.

A bányavállalat értékesítésből származó árbevétele 2019-ben 4,047 milliárd, majd 2020-ban 3,5 milliárd forintra mérséklődött. Néhány más tevékenységével viszont még nyereségesebb is lett a cég. Ami a profitot illeti, összesen a 2019-es 1,8 milliárd után 1,136 milliárdot mutattak ki adózott eredményként a privatbankar.hu számításai szerint. Tavaly természetesen amint alkalom nyílt rá, a teljes összeget ki is vették osztalékként. Sokatmondó az is, hogy a cég 2015 és 2019 között mind az öt évet komoly nyereséggel zárta.