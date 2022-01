A Pegasus gyártójának lobbistáját szerződtette le a Szijjártó Péter vezette külügy

Egy olyan washingtoni lobbistát szerződtetett 2021 végén a magyar kormány, aki egészen odáig az okostelefonok feltörésére alkalmas Pegasus kémszoftvert kifejlesztő izraeli cégnek dolgozott

- derítette ki a Direkt36.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) amerikai jogi stratégiai tanácsadásra szerződtette George Tuckert, akinek 2021 novembertől az év végéig havi negyedmillió dollárt, azaz közel 80 millió forintot fizetett a férfi egy cégén keresztül. Tucker egy másik cégével tavaly őszig még a Pegasus kémszoftvert gyártó izraeli NSO Groupnak, illetve anyavállalatának, a Q Cyber Technologiesnak lobbizott és adott tanácsokat.

A brit diplomatából lobbistának állt George Tucker 2018-tól volt alelnöke, majd ügyvezető igazgatója annak a Mercury Public Affairs nevű PR- és lobbicégnek, mely az NSO Groupnak dolgozott külsős tanácsadóként 2020 elejétől. A Mercury Public Affairs és az NSO Group szoros viszonyát jól mutatta, hogy a Pegasus-megfigyelések feltárásán dolgozó újságírók kérdéseire tavaly nyáron az izraeli cég helyett rendre a Mercury Public Affairs küldte meg a válaszokat. George Tucker 2020 januárjában személyesen is regisztrálta magát az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumánál mint az izraeli cég lobbistája.

A Direkt36 cikkeiből kiderült, hogy a Pegasus kémszoftvert Magyarországon újságírók, kormánykritikus médiatulajdonosok, ügyvédek, ellenzéki és kormányzati politikusok megfigyelésére is használhatták. A Pegasus célpontjai közt még Áder János köztársasági elnök testőrségének vezetői is felbukkantak.

November elsején, két nappal az NSO Group ellen bevezetett amerikai szankciók előtt a Mercury Public Affairs megszüntette az izraeliekkel kötött lobbiszerződését. Az NSO Group mellett több másik problémás kliensnek, így Haitinak és Ugandának is felmondták a szerződését. A tanácsadó cég eközben szervezeti átalakuláson is átment, a maradék külföldi kliensek lobbiszerződéseit egy Actum nevű vállalatba szervezték ki, és George Tucker is ide került át.

A Mercury Public Affairs átszervezése idején jött létre az az IGG, LLC nevű delaware-i cég is, amely a magyar kormánnyal a megállapodást aláírta. A cég végső tulajdonosát nem ismerjük, de az IGG oldaláról a szerződést Tucker egy Mercury/Actumos kollégája, Duncan McFetrdige írta alá. Az amerikai igazságügyi minisztérium adatbázisában megtalálható dokumentum szerint erre november 11-én, azaz négy hónappal a nemzetközi és magyar Pegasus-megfigyelések leleplezése, illetve bő egy héttel az amerikai szankciók bejelentése után került sor. A megállapodást magyar oldalról Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet írta alá.

Ennek a lobbiszerződésnek az újdonsága, hogy a korábbi hasonló megbízásokkal ellentétben abban egy szó nem esik Magyarország imázsának javításáról vagy éppen a magyar kormány amerikai médiamegjelenéseinek elősegítéséről.

A dokumentum szerint Tuckerék „marketing- és kommunikációs szolgáltatásokat, valamint jogi stratégiai tanácsadást” fognak várhatóan nyújtani Magyarországnak, ám a költségek részletezéséből kiderül, hogy munkájuk jó részét a jogi ügyek fogják kitenni. A szerződés szerint míg marketing- és kommunikációs szolgáltatásokért Tuckerék csupán egy havi 9500 dolláros alapdíjat számítanak fel, addig jogi stratégiai tanácsadásért havi 235 000 dollárt. Ez átszámítva összesen kb. 77 millió forint kiadást jelent a magyar államnak.

A magyar kormány a Fidesz alatt sok millió dollárt költött lobbizásra és az amerikai kormányzat befolyásolására. Ennek hatása az lett, hogy zavart okozott az Egyesült Államok Magyarország-politikájában

- magyarázta a Direkt36-nak Scott Cullinane, a US-Europe Alliance nevű washingtoni szervezet vezetője, aki korábban kongresszusi munkatársként szerzett közvetlen tapasztalatot az Orbán-kormány lobbimódszereiről.

Az NSO Group volt tanácsadójának szerződtetéséről szóló dokumentum azonban Cullinane szerint már egy másfajta fókuszú lobbizásra utal. A lobbimegbízást ugyanis egy hónappal az USA decemberi demokráciacsúcsa (melyre egyedüli EU-s tagállamként Magyarországot nem hívták meg), illetve nagyjából öt hónappal a magyarországi választás előtt jegyezték be.

Valószínű, hogy ez inkább arról szól, hogy az Orbán-kormányt potenciális amerikai szankcióktól kell megvédeni

- mondta Scott Cullinane.

A tavaly novemberben kötött lobbiszerződés 2021 végéig, két hónapra szólt, azzal, hogy a magyar külügy azt további négy hónapra - vagyis éppen 2022 április végéig - meghosszabbíthatja. A Direkt36 megkeresésére se Tuckerék tanácsadó cége, se a KKM nem reagált, így többek közt arra sem válaszoltak, végül meghosszabbították-e a szerződést.