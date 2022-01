Egységben Magyarországért: Orbán mondja le a február 1-jén Moszkvába tervezett látogatását!

Az Egységben Magyarországért szövetség felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy mondja le az Oroszországi Föderáció elnökével ez év február 1-jén Moszkvában tervezett látogatását.

Az egységes ellenzék friss közleményében kiemelte:

az ukrajnai konfliktus körüli jelenlegi, különösen kiélezett és feszült helyzetben Orbán Viktor baráti találkozóját Putyin elnökkel kifejezetten károsnak és nemzeti érdekeinkkel ellentétesnek tekinti.

Kifejtették, "Orbán Viktor látogatása – és az a tény, hogy a kialakult helyzet ellenére sem mondta le az utat – azt üzeni, hogy a NATO és EU tagállamok nem egységesek Putyin javaslatainak elutasításában."

Az ellenzék szerint Orbán ezzel a látogatással közvetve bátorítja az orosz elnököt a jelenlegi feszült helyzet további eszkalálására.

"A mostani látogatás hivatalos indoklása azt igazolja, hogy a magyar kormány számára a közös EU-s és NATO-s biztonsági érdekeinket felülírja a mutyipolitizálás, a korrupcióval átszőtt üzletelés. Aggasztó hírek érkeznek arról, hogy a látogatás során döntő lépést kívánnak tenni Paks-2 építése kapcsán, és egy Magyarország számára előnytelen újabb gázmegállapodást is tető alá akarnak hozni"

- fogalmaznak.

A közleményben felidézték, az elmúlt hónapokban állandósult az orosz katonai fenyegetés szomszédunkkal, Ukrajnával szemben és ennek a konfliktusnak akár egy súlyos, Magyarország biztonságát is fenyegető eszkalációja sem zárható ki.

Oroszország folyamatosan mozgat újabb és újabb csapatokat Ukrajna határához, a múlt hét óta pedig már Belaruszba is.

Mint írják, az orosz vezetés tavaly decemberben két egymással összefüggő, elvben az európai térség biztonságára vonatkozó javaslat-tervezettel állt elő, ám ezek valójában a volt szovjet befolyási övezet modernizált változatban történő helyreállítását célozzák, lényegében afféle új Brezsnyev-doktrínaként.

Szerintük Moszkva éket próbál verni a transzatlanti együttműködésbe, amikor azt javasolja, hogy Oroszország és az USA egyezzen meg Európa biztonságáról, ám Európa megkérdezése nélkül.

Hangsúlyozzák,

"a javaslat elfogadása térségünket, beleértve hazánkat is teljes mértékben védtelenné és kiszolgáltatottá tenné az orosz zsarolással és expanziós törekvésekkel szemben, hiszen azt is elvárná, hogy a NATO Magyarországot is hagyja magára."

Az Egységben Magyarországért szövetség üdvözli, hogy mind az Egyesült Államok vezetése, mind a NATO egyértelműen elutasítja az orosz vezetés abszurd, a mi biztonságunkat és szuverenitásunkat alapjaiban fenyegető javaslatait.

"Ugyanezt várnánk el a magyar kormánytól is, ám megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a más esetekben a szuverenitásunkra oly kényesnek és sértődékenynek mutatkozó magyar kormány egyáltalán nem utasította vissza az orosz javaslatot és nem tette világossá: nem Moszkva joga eldönteni, hogy biztonságunkat milyen módon és milyen eszközökkel kívánjuk garantálni" - fogalmaznak.

Úgy vélik, érdeke volna Magyarországnak aktívan, nemcsak szavakkal, de tettekkel is kiállni Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.

"Ezt kívánja a kárpátaljai magyarság érdeke is, akiket egy újabb háborús eszkaláció közvetlen életveszélybe sodorna"

- figyelmeztetnek az ellenzéki pártok.

Mint írják, mindeközben viszont Orbántól és Szijjártó Pétertől csak üres, tartalmatlan szócséplésre futja. "Ez meglehetősen rossz előjel Orbán Viktor oroszországi látogatása során tanúsított várható magatartására nézve. Arra utal, hogy ebben az ügyben semmiféle egyeztetés nem történt szövetségeseinkkel, ami elfogadhatatlan, és hazánk érdekeivel is ellentétes."

"Szükséges tehát lemondani Orbán moszkvai látogatását, és további különutas politizálás helyett a szövetségeseinkkel együtt nemet mondani Oroszország ultimátumaira!"

- tették egyértelművé.