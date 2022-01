Az Orbánnal való túl szoros kapcsolat miatt nem tudja egyelőre megszerezni a 4iG az izraeli Spacecomot

Ahogy arról korábban az Alfahíren beszámoltunk, Jászai Gellért cége az izraeli tőzsdén jegyzett Spacecom Ltd.-t szemelte ki következő célpontjaként, amivel ezúttal az űrbizniszbe szállna be a NER-kedvenc cég. A Jerusalem Post most arról számolt be, hogy a kommunikációs minisztérium többek között az Orbán Viktorral való túl szoros kapcsolat miatt nem hagyta még jóvá a Spacecom eladását a 4iG-nak.

Yoaz Hendel kommunikációs miniszter a Shin Bet (Izraeli Biztonsági Ügynökség) aggályai miatt nem írta még alá az üzletet, a biztonsági ügynökséget ugyanis nyugtalanítja, hogy egy külföldi fél kontrollálná az Amos kommunikációs műholdakat, amelyeket az izraeli biztonsági szervezetek is használnak. Emellett pedig a 4iG szoros kapcsolata az Orbán-rendszerrel is aggasztja őket az ügyet jól ismerő források szerint.

A Spacecom komoly adósságállományt halmozott fel az elmúlt időszakban, ezért lenne komoly szüksége a külső tőke bovonására a jelenleg izraeli kézben lévő cégnek. Korábban a Beijing Xinwei Technology Group is érdeklődött a cég iránt, azonban 2017-ben a tárgyalások eredménytelenül zárultak.