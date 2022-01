Nincs megállás: 10-15 százalékos építőanyag-drágulás jöhet márciusra

Március végére újabb 10-15 százalékkal nőhet az építőanyagok ára főleg az energiaárak megugrása és a bérek emelkedése miatt - vetíti előre friss elemzésében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A drágulás mértéke a duplája az elmúlt évek elején tapasztalt 5-9 százalék közötti árváltozásnak az azenpenzem.hu szerint. Mint írják, ez azért is aggasztó, mert óriási drágulás sújtotta 2021-ben a hazai építőipart:

a meglehetősen magas, 48 százalékos arányban import termékeket beépítő magyar piacon 15-160 százalékkal nőtt tavaly az építőanyagok és az alapanyagok ára.

Megjegyzik azt is, hogy az anyagárak emelkedése ellenére az építési kereslet tavaly év elején is magas volt. Továbbra is a lakásépítés és -felújítás adhatja majd a szektor húzóerejét, míg elsősorban az infrastrukturális beruházások tekintetében kevesebb megrendelésre lehet számítani.

Ugyanakkor javasolják, hogy a kormány határozatlan időre hosszabbítsa meg a 2022 végéig meghirdetett lakásfelújítási állami támogatás lehetőségét, főként a dömpingszerű megrendelési hullám elkerülése, illetve a gazdaság fehérítése érdekében.