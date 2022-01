Szar meló, még szarabb fizetés, egszisztenciális félelem, a Fidesz-közeli lap véletlenül leleplezte, milyen nehéz a magyar melósok élete

Egy képzelt, de mégis valós átlag munkásnapot próbált bemutatni a kormányközeli Váconline, ami érdekes módon szembe megy a kormánypropagandával. Pedig bizonyosan nem ez volt a célja a Rétvári Bence lapjának is nevezett Váconilne.hu-nak. Az elsődleges feladata szemmel láthatóan Matkovich Ilona, Vác ellenzéki polgármesterének lejáratása inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az oldal kiadója egy alapítványon keresztül EMMI-s közpénzmilliókban is részesedett, de egy másik propagandaoldalon keresztül a gödi Samsung-pénzekből is kaphatott.

Legutóbbi próbálkozásuk, a „Te rongyos élet! - Naplótörédekek M. Ilona és egy váci dolgozó emlékeiből” - úgy szeretné beállítani Matkovich Ilonát, mint akinek nincs más dolga, mint a reggeli kávé mellett a Facebookon megjelenet lájkokat számolgassa, vagy a felszaladt harisnya pótlása. Erőltetett az is, hogy egy irodai munka velejárójának számító hátfájást, - ha igaz - akkor a polgármester asszony a masszőrrel enyhíti.

Szóval bármennyire is igyekezett a Váconline, semmi olyat nem tudtak leírni, ami nem lenne jellemző bármelyik ülőmunkát végző hölgyre. A legvégére próbáltak odaszúrni egy vérszegény utalást valami ingatlan ügyletre ami elvben a fő célja lett volna a megjelent írás első részének.

A cikk ezután azt mutatja meg, hogy milyen egy reggel fél ötkor kelő átlag váci melós napja. Itt mellőzik az iróniát, a fizikai munkát végző fiktív férfi - akinek szitén fáj a háta - egész nap gürizik, hogy fizethesse a (deviza)hitelét, előző napról megmaradt zsömlét eszik, fél a leépítéstől, mert akkor nem tudja eltartani a családját.

Ez nagyon sok tekintetben valóban így van. Sőt, mondhatni a „Magyarország előre megy nem hátra” kormánypropaganda helyett, ez maga a valóság. Alacsony fizetések, egszisztenciális zsarolás és az ebből fakadó rettegés, és persze az egészségügy, ami nemcsak a hátfájósokat érinti, hanem a teljes magyar társadalmat.

A Váconline, Matkovich Ilonát próbálta lejáratni, de közben elfelejtette, hogy a kormányzati propaganda nem a valóságot akarja látni a kampányban. Ami azt illeti talán ezt akarja a legkevésbé, ezért is hallani egyfolytában a sorosozást, migránsozást, brüsszelezést.

Ha pedig valakinek ezután a cikk után féltenie kell az egzisztenciáját, akkor az a Váconline médiamunkása lehet, mert olyat írt le a kormánysajtóban ami igaz.