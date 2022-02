Az Egységben Magyarországért képviselőjelöltjei kiállnak egy zöldebb Magyarország mellett

A Greenpeace a Klímaválasztás 2022 program keretében elindított egy Zöld Nyilatkozatot, amelyet már több mint 50 országgyűlési képviselőjelölt aláírt. Ebben többek között vállalják, hogy képviselővé választásuk esetén minden helyzetben figyelembe fogják venni a klíma- és természetvédelmi szempontokat, és döntéseiket a legfrissebb tudományos ajánlásokat figyelembe véve fogják meghozni. Megkerestünk ezzel kapcsolatban néhány összellenzéki jelöltet, hogy mondják el, miért tartották fontosnak aláírni ezt a dokumentumot önmaguk és a saját választókerületük szempontjából.

Lengyel Máté, az Egységben Magyarországért nyíregyházi képviselőjelöltje első jobbikos jelöltként írta alá a Zöld Nyilatkozatot, ő először azt emelte ki, hogy egy nemzeti érzelmű fiatalnak a környezet védelmére is nagy figyelmet kell fordítania, ezért ő mindig is fontosnak tartotta, hogy tegyen azért, hogy tiszta környezetben éljen és a magyar természeti kincseket megóvja.

A választókerületével kapcsolatban kiemelte, hogy Nyíregyházán minden évben van olyan időszak, amikor nagyon rossz a levegő minősége, ennek okai között megtalálható a vegyestüzelés és a nagy autóforgalom. Felhívta rá a figyelmet, hogy Nyíregyházán mindössze egyetlen levegőminőség-ellenőrző állomás van, ezért javaslatot is tettek arra, hogy ezt a számot növelni kellene a tisztánlátás érdekében.

Lengyel Máté képviselőjelölti programjában is hangsúlyos szerepet kap a környezet védelme, erre jó példa, hogy a Síp utca és az Egyház utca közötti poros parkoló helyére egy mélygarázst hozna létre, amelynek a tetejére egy park épülne. Ezzel folytatható lenne a Benczúr és Bessenyei tér "zöld folyosója", valamint javítható lenne a város levegőminősége is.

A szabolcsi megyeszékhelyen van egy nagyobb területű sóstói erdő, ahol túrázni is lehet, ez a város északi részén helyezkedik el, azonban a déli részen jelenleg ilyen nincs, ezért a jobbikos politikus ott is kialakítana egy erdősített területet, hogy az ott élőknek is adva legyen a lehetőség a szabadtéri sportolásra vagy sétára. Emellett a nyugati elkerülő és az M3-as autópálya közötti szakasz erdősítését is felgyorsítaná a főbb bekötőutakkal együtt.

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője és az Egységben Magyarországért siófoki jelöltje két dolgot emelt ki, amely miatt a Greenpeace kezdeményezése mellé állt. Egyrészt a ma élő emberek felelősek azért, hogy nemzedékek múlva is egészséges környezetben élhessenek majd az utódaink, tehát a jövőnkről is szó van, amikor a környezetvédelemről beszélünk.

Másrészt a Balaton védelme is kiemelten fontos, mivel a tavat jelenleg egy olyan ökológiai katasztrófa fenyegeti a rengeteg beépítés miatt, amely szükségessé teszi, hogy az élő vizeink megvédése mellett kiálljon.

Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere és az Egységben Magyarországért kazincbarcikai jelöltje az Alfahír megkeresésre elmondta, hogy eddig a környzetvédelem sokszor egy jól hangzó panel volt a politikusok részéről, azonban a valóságban a Greenpeace és a hozzá hasonló szakmai szervezetek partvonalra kerültek Magyarországon az elmúlt 10-12 évben.

Üveges Gábor szerint a szakmát minél hamarabb vissza kell hozni a legtöbb területen a döntéshozatalba és ez igaz a környezetvédelemre is, mert a lakosságot csak így lehet elérni ebben a témában. Ő maga a Bioszentandrás program révén már régebb óta kapcsolatban van a Greenpeace-el, valamint a fenntarthatóság és a környezetvédelem ügyével. A program 2010-ben indult és egy olyan – helyi adottságokra épülő – üzleti alapokra helyezett, számos szociális elemet tartalmazó vállalkozásról van szó, amely azt tűzte ki célul a megalapításkor, hogy 10 éven belül kialakuljanak az önálló működés feltételei.

Hernádszentandrás polgármestere azt látta a Bioszentandrás program elindítása óta, hogy a vidékfejlesztésből és a környezetvédelemből is teljesen kiszorultak a szakemberek, a Fidesznek csak a politikai káderek kellenek.

A Fidesznek ez nem egy fontos terület, nem érdekli őket, hogy mi lesz az emberekkel és az élővilággal, az ellenzék ezzel szemben egy teljesen más gondolkodást képvisel, ennek a jele a Zöld Nyilatkozat támogatása is

- jelentette ki Üveges Gábor.

Fideszes politikusokat is szívesen megkérdeztünk volna arról, hogy miért írták alá a nyilatkozatot, a 106 kormánypárti jelölt közül azonban egy sem állt a Greenpeace kezdeményezése mellé.