Putyin az olcsó gázzal megvásárolta Orbán vétóját? – az Orbán-Putyin találkozó nemzetközi visszhangja

A közel 5 órás megbeszélés után Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin bejelentették, hogy egymilliárd köbméterrel növekedhetnek az orosz gázszállítások, vegyesvállalat jön létre az ukrán határon épült konténerterminál kihasználására, Magyarországon is gyárthatnak Szputnyik V-t, a Szputnyik Lightot pedig hamarosan engedélyezik, valamint mindkét vezető lát esélyt a válság háború nélküli megoldására.

Az orosz sajtó a tárgyalás után dicsérte a magyar miniszterelnököt, de a nemzetközi helyzetre tekintettel a nyugati sajtó is nagy figyelmet szentelt az eseményeknek, amelyeknek véleményét a Privátbankár gyűjtötte össze.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerint Orbánnak és Putyinnak is előnyös a kialakult partnerség. „Orbánnak a magyarországi orosz befektetések, Moszkvának és Pekingnek pedig amiatt, mert Magyarország mindig megkérdőjelezi egy kicsit a Nyugat egységét” – fejtette ki a lap.

A német konzervatív lap úgy látja, hogy Orbán Viktor már sokszor tesztelte az EU és a NATO fájdalomküszöbét, azonban nem szakított velük és még az Oroszország elleni szankciók mögé is beállt. Most azonban változott a helyzet és Orbán sokkal nyíltabb politikába kezdett, Putyin barátjának adja ki magát és cserébe olcsóbban kapja a gázt, mint más európai országok.

A FAZ szerint adódik az a nyugtalanító kérdés, hogy „Putyin ezzel – néhány hónappal a magyarországi választások előtt – megvásárolta-e Orbán Viktor uniós szankciókkal szembeni vétóját egy Ukrajna elleni támadás esetére”.

A liberális Süddeutsche Zeitung sem derűlátóbb, szerintük „Orbán Viktor feltűnően visszafogott volt Moszkvában a válsággal kapcsolatban: az ügy bonyolult, de biztosan találnak majd megoldást, mondta”.

A német liberális lap kiemeli, hogy a magyar miniszterelnök előzetesen is jelezte, hogy elsősorban nem a nemzetközi helyzet, hanem az orosz-magyar „kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok” érdeklik. A Süddeutsche Zeitung ezzel kapcsolatban idézte Daniel Freund Zöld EP-képviselőt, aki úgy vélekedett, hogy Orbán utazása „jéghideg számítás”, amivel demonstrálja az EU felé, hogy nem szorul rá a segítségükre.

Szerinte Orbán Viktor ott árt az uniós közösségnek, „ahol csak tud”.

Az Euractiv is arra hívja fel a figyelmet, hogy „Orbán Viktor erősen kritizálta az EU Oroszországot sújtó szankcióit (igaz, azokat Magyarország is rendre megszavazta), miközben méltatta sikeres kapcsolatait Putyinnal”. A lap szerint az orosz-magyar gazdasági kapcsolat központi eleme a paksi bővítés, amelytől a magyar kormány azt várja, hogy az energia-diverzifikáción és a fosszilis energiahordozók szerepének csökkentésén túl is előnyökkel jár majd.

A Politico szerint a találkozót bajtársias gesztusok jellemezték a színfalak mögött, függetlenül a nemzetközi konfliktusoktól.

„A találkozó mindkét fél számára előnyös volt, hiszen Putyin meg akarja mutatni, hogy nem teljesen izolált Ukrajnával kapcsolatos konfliktusában a Nyugattal szemben, Orbán pedig szeretné magát újraválasztatni áprilisban. Mindketten hangsúlyozták az erős gazdasági kapcsolatokat és méltatták azok tartósságát”

– írta a brüsszeli lap.