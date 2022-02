Idén már 21 milliárdot költött propagandára Rogán minisztériuma

A kormany.hu-ra feltöltött dokumentum a tavalyi év utolsó napjáig tartalmazná a szerződések legfőbb paramétereit, a listát végiggörgetve feltűnt pár olyan tétel is, melyet az idei év első napjaiban kötöttek meg - vagy épp február első napjaiban

- hívta fel a kormányzati pénzköltésre az mfor.hu.

A dokumentum szerint az idei év első szerződését a kormánypropaganda és -kommunikáció legfőbb felelőse húzta be egy olyan feladat vonatkozásában, melyet az elmúlt években már számtalanszor el kellett végezniük. Eszerint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda

7,8 milliárd forintot fizet az "Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 24., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 32.".

Mint látható, ez már a 24., illetve 32. ilyen megbízás a tárca részéről, és hagyományosan a nemzeti konzultációkat, valamint a kékplakátos kormányzati szlogenek megjelenítését takarja. A szerződő fél sem új partner: a kékplakátos kampányokról elhíresület New Land Media Kft.

A 7,8 milliárdos megbízás után egy hónappal, újra nagy - vagy mondhatni még nagyobb - munkát osztott ki a kabinetiroda. Február 2-án született meg a szerződés "Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 25., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33., és a gyermekvédelmi népszavazásra vonatkozó kormányzati kommunikációs kampány megvalósítása" tárgyában. Az értéke 11,8 milliárd forint.

Vagyis ez alapján az előttünk álló hónapokban számos kormányzati hirdetésre, propagandára lehet számítani, emellett a szintén április 3-án tartandó gyermekvédelmi népszavazásra is külön kampánnyal készül a kormány. A szerződő fél ebben az esetben is a New Land Media, vagyis

2022-t remekül indította Balásy Gyula cége, hiszen Rogán Antal tárcájától 19,6 milliárd forintos megbízást kapott gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt.

A cég már hagyományosan partnere a magyar kormánynak, hogy ez mennyire jövedelmező, arról a cég beszámolója árulkodik. Igaz, a tavalyi összegzést májusig kell leadni, az utolsó elérhető dokumentum, a 2020-as szerint abban az évben 70,4 milliárd forint árbevételre tett szert. Gyors fejlődését a cégnek jól jelzi, hogy 2016-ben még csak 1,5 milliárdos bevételt tudtak elkönyvelni. A 2020-as év végén maradt 3 milliárdros profitból Balásy Gyula tulajdonosként 2,28 milliárdos osztalékot vett ki.

Mindezek mellett még két idei tétel szerepel a szerződéslistán, mely szintén kormányzati kampánnyal van összefüggésben. Biztos, ami biztos alapon levelet is a kormány az érintetteknek a családi adóvisszatérítésről és a 13. havi nyugdíj kiutalásáról. A Rogán Antal vezette minisztérium, hogy ez megtörténhessen a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal párosnak összesen 700 milliós támogatás adott, ebből:

256,5 millió forint a "családi adóvisszatérítéssel kapcsolatos tájékoztató levelek küldéséhez forrás",

443,8 millió pedig a "tizenharmadik havi nyugdíjjal kapcsolatos tájékoztató levelek küldéséhez forrás".

