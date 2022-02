Videón, ahogy a fideszes képviselő kampányzenéjére táncol Komló polgármestere

Úgy látszik, a Baranya megyei Komlón is átváltottak kampányüzemmódba: egy Facebookra kikerült videóban dr. Hoppál Péter egykori kultúráért felelős államtitkár az impozáns színpad jobb szélén látható, ahogy gitározik egy kampánycélú eseményen. A szombaton megosztott, alig hat és fél percet kitevő kivételes képsorokra olvasónk hívta fel a figyelmünket.

Facebook

Hoppál 2014-től 2018-ig volt az Emmi kulturális államtitkára, azt követően pedig miniszteri biztosnak nevezték ki, továbbá Baranya 2-es számú, Pécs központú választókerületének immár harmadszor megválasztott egyéni parlamenti képviselője. Emellett a térség országgyűlési képviselője karnagyként és egyetemi oktatóként is ismert, zenei tanulmányai után egyházzenéből doktori címet is szerzett. Mindezek fényében most valóban különlegesnek nevezhető képi és hangzásvilág tárul az internet széles közönsége elé.

Ugyanakkor a kormánypárti politikus által is – legalább egy dal erejéig – biztosított zenei élmény és a sajátos kulturális látvány közepette a videóban azt is látni, hogy a háttérben feldereng egy ismerősen csengő felirat, amely a "Nemzet, Család, Biztonság" jelszavakat hivatott hirdetni.

S hogy a kulturális nívót tekintve teljes legyen a kép, az ominózus rendezvényen nem csupán Hoppál Péter érezhette jól magát, ugyanis a felvételen pár másodpercig szintén látszik, ahogy a közönség soraiban kék dzsekiben Polics József, Komló fideszes polgármestere önfeledten táncol.

Facebook

Kampányzenélés ide, kampánytánc oda, természetesen vitán felül áll, hogy mindenki úgy szórakozik és érzi jól magát, ahogy szeretne – a Fidesz politikusainak viszont ezúttal, éppen az országgyűlési választások előtt 56 nappal egészen véletlenül így állt szándékában.

Íme, a kampány eddigi gyöngyszeme: