Napokon belül kimondhatják Erős Gábor összeférhetetlenségét az esztergomi képviselő-testületben

Erős Gábor Esztergom alpolgármestere – aki Völner helyén indul az országgyűlési választásokon – először azzal került be az országos köztudatba, hogy kiderült nincsen diplomája, annak ellenére, hogy a 2014-es önkormányzati választáson való indulása kapcsán született egy rövid jelöltbemutató írás Erősről, amiben úgy fogalmaznak, hogy „a szakterületén diplomát szerző szakember saját vállalkozást is vezet”. Ezt követően a Szabad Európa kiszúrta a NAV archívumában, hogy a fideszes politikus nem jelentette be alkalmazottjait – vagy alkalmazottját, ugyanis a jelentésből nem derül ki, hogy az ellenőrök hány be nem jelentett alkalmazottat találtak.

Most Cserép János, esztergomi önkormányzati képviselő arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Erős Gábor 2016 december 14-e óta a Strigonium Zrt. felügyelő bizottságának tagja, amiért díjazásban is részesült. Emiatt az alpolgármesterrel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, amit nem jelentett be és nem szüntetett meg Erős. A benyújtott indítvány kapcsán megkerestük Cserép Jánost, hogy megtudjuk ő, hogy látja az Erős Gábor körüli ügyeket.

Ön indítványozta, hogy Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete állapítsa meg ezt az összeférhetetlenséget Erős Gáborral kapcsolatban. A fideszes többségben lévő képviselő-testület eleget fog tenni a felhívásának?

Szerintem sok választási lehetőségük nincsen, annyit tudnak tenni, hogy az időt húzzák, de arra is, csak egy 30 napos keretük van. A következő képviselő-testületi ülés ezen a héten csütörtökön lesz és nem látom annak akadályát, hogy döntés születhessen ebben a kérdésben. Ráadásul szerdán lesz a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülése, aminek a hatáskörébe tartozik az összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata, tehát minden adott ahhoz, hogy akár három-négy napon döntsenek róla. De bevallom én is nagyon meglepődnék, ha ez megtörténne. A törvény által meghatározott ügymenetet nézve azt kell mondanom, hogy sok mozgástere a testületnek nincs. Sajnos ezen a képviselő-testületi ülésen nem tudok részt venni egy amerikai tanulmányút miatt, de igyekszem majd tájékozódni a történésekről.

Tehát a fideszes többségnek mindenképpen meg kell állapítania az összeférhetetlenséget?

Meg kell vizsgálniuk a tényállást, és ha fennáll, amit a beadványomban leírtam, tehát Erős a Strigonium Zrt. felügyelő bizottságában ül és ezért tisztelet-díjat kap, akkor nincs mozgásterük. Ha megnézzük, akkor Budapesten is hasonló a helyzet: Sára Botond épp a napokban nyilatkozta, hogy nem lehet álláshalmozó egy (al)polgármester sem, tehát a törvényi háttér adott. Nem vagyok jogász, de elolvastam a törvényt. Ez a szabály tavaly májusban változott, akkor lett az összeférhetetlenségnek ez a törvényi tényállása és attól tartok országosan még sokakat érinthet ez a módosítás. Érdemes lehet országosan minden önkormányzatnál vizsgálódni, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a salátatörvénybe bújtatott paragrafusfaragványt nagyon sok helyen nem vették észre.

Ön arról is beszámol a már említett posztban, hogy Erős Gábor letiltotta önt a közösségi oldalon. Volt ennek előzménye?

Általános tendencia lett nálunk a város vezetői részéről, hogy letiltják a város polgárait ezekről a felületekről, ha kellemetlen tényekkel szembesítik őket. Megszólítva éreztem magam Erős Gábor posztja által, hiszen bár a diploma hiányáról és a feketén foglalkoztatásról a sajtó – az Alfahír és a Szabad Európa – számolt be, Erős mégis az ellenzéket kezdte szapulni. Helyben a mi lokálpatrióta egyesületünk közel 6 ezer követővel rendelkező facebook oldala osztotta meg a szóban forgó cikkeket a város közvéleményével – választ írtam hát a poszt alá, kommentként – mint megszólított ellenzék. Ezután érkezett a letiltás. Ezen kívül más nyilvános és privát kommunikáció sem volt köztünk, de egyszer csak észrevettem, hogy nem látom már a bejegyzéseit.

A „diploma-ügyre” kitérve, nem kellett volna már az után visszalépnie Erős Gábornak, hogy kiderült, hamisan állították a 2014-es önkormányzati választáson való indulása kapcsán született rövid jelöltbemutató írásban, hogy „a szakterületén diplomát szerző szakember saját vállalkozást is vezet”?

Nem szükséges feltétele a diploma a képviselőségnek és jó ideje már azt is tudjuk, hogy az igazmondás sem feltétlen elvárt követelmény a választók részéről – közhely, de régóta következmények nélküli ország vagyunk. Egyébként nem hiszem, hogy Erős Gábornak van jelenleg olyan opciója, hogy visszalép a jelöltségtől.

Ön egy korábbi bejegyzésében ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy egyik ügyet sem érzi, „óriási dolognak, hiszen emberek vagyunk hibázunk, a hibánkat elismerjük, továbblépünk”. Ha Erős elismerte volna ezeket az ügyeket, akkor más lenne a helyzet?

Arra gondoltam, hogy az egy sokkal emberibb kommunikációs helyzetet eredményezett volna, ha annyit mond, hogy 2014-ben hibázott az életrajznál, 2018-ban egyéni vállalkozóként szintén hibázott, de az dobja rá ezekért az első követ, aki maga még nem hibázott életében. Gondolhattuk, hogy tanult belőle, a mostani életrajzában már nem hivatkozott diplomára. Ehelyett jött a butuska terelés a botránykeltő ellenzékről. Én Gábort nem ilyennek ismerem, csodálkoztam is ezen – főleg az elmúlt két év után, amikor azt láttam rajta, hogy a korábbi tényleg példamutató körzeti képviselői munkája után alpolgármesterként lényegében érdemi hatáskör nélkül teng-leng a pozíciójában és bármivel kerestük meg, semmiben nem tudott segíteni, volt amit egyenesen azzal hárított, hogy a városban semmi mozgástere nincs a polgármester árnyékában.

Azért írtam, amit írtam, hogy érzékeltessem, hogy nincs személyes problémám Erős Gáborral, és nem is hibáztatom azért, mert esetleg nem gondolta át, hogy az emberek, amikor azt olvassák „diplomáztam”, akkor 6-8-10 félév kemény tanulásra, államvizsgára, szigorlatokra és szakdolgozatírásra asszociálnak. Erős Gábor önkormányzati képviselői munkáját ez nem minősítette le. Alpolgármesterként viszont az összeférhetetlenség jó eséllyel véget vet az elmúlt két év – szerintem számára is – méltatlan helyzetének.