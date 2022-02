Ennyire félnek Orbánék? A Fidesz kamu közvélemény-kutatással próbálkozik Somogyban

Erős kampányra számíthatunk a magát alaposan bebetonozó NER tizenkettedik évében. A kormány jól láthatóan mindent bevet, a miniszterelnök személyesen is úgy osztogat, mintha nem lenne holnap, a folyamatos sikerpropagandát pedig a kézivezérelt, gigantikus propagandamédia alaposan fel is hangosítja. Úgy tűnik, a Rogán Antal vezette kommunikációs gépezet az úgynevezett push-poll módszer alkalmazásától sem riad vissza, legalábbis ezt bizonyítja egy a Magyar Narancs birtokába került hangfelvétel.

Ezen az hallatszik, ahogy egy magát közvélemény-kutatónak mondó nő erősen sugalmazó kérdéseket tesz fel a beszélgetést rögzítő férfinak, akinek a szakember gyakorlatilag azt is elárulta, hogyan is működik a push-poll módszer, amit egyébként az Amerikai Közvéleménykutatók Társasága kifejezetten elítél.

Kérdésre válaszolva a hatvanas éveiben járó nő elmondta, hogy a Real PR 93 Kft. megbízásából érkezett, amiről túl sokat nem tudni, mindössze annyit, hogy a cég neve az utóbbi időben több fideszes felmérésben is szerepelt.

A lap cikke szerint január 25-én egy kis Koppány-völgyi somogyi faluban egy „közvélemény-kutató” csengetett be az alanyhoz, aki be is engedte a nőt, a házi biztonsági rendszere azonban hangfelvételt készített.

A közel egy órás beszélgetésből kiderült, hogy a cég munkatársa igazán belelendült a "felmérésbe", majd

munkaköréből teljesen kivetkőzve "gyurcsányozott", a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter külsejét, fizimiskáját elemezte és illette nem éppen szép szavakkal, továbbá pszichológia és kommunikációs trükköket is elárult az alanynak.

Fontos leszögezni, hogy a Somogy megyei 4-es számú választókörzet a „billegők” közé tartozik, elemzők szerint itt nagyon szoros eredmény várható.

Már rögtön az első kérdés gyanús volt a férfinak, miután a közvélemény-kutató azzal nyitott, tudja-e, hogy ki az aktív országgyűlési képviselője a térségnek, amire válaszként a fideszes Witzmann Mihályt említette. A lap szerint ezután meg sem várta, hogy folytassa, elmosolyodott és a következő kérdésbe kezdett a nő.

"Mondtam, hogy álljon meg a menet, van még egy képviselő, aki listáról jutott be, Potocskáné Kőrösi Anita. Erre nagyon határozottan kioktatott, hogy itt csak egy képviselő van, és az Witzmann. Nekem kellett bizonyítanom neki, hogy téved” – mesélte a férfi, hozzátéve, „feltűnő volt még, hogy a Jobbik tíz évvel ezelőtti, régi radikális vonalát próbálta ráhúzni a mostanira, és a biztos asszony nyíltan cigányozott is”.

Az amúgy nem odavalósi kérdezőbiztos elmondta,

azért kell járnia a vidéket, mert a telefonoshoz képest a személyes felmérés jobban befolyásol.

Hozzátette, nehezményezte, hogy a "nem értelmes" embereket is meg kell hallgatnia a faluban.

A Real PR 93 Kft. kérdezőbiztosa kifejtette, sajátos módszere van a válaszadók őszintéségének tesztelésére.

"Azt kell nézni, hogy az alanynak hogyan mozog a szája, a szeme, mikor néz felfelé, lefelé, hogyan pislog"

- fogalmazott.

A nő egyébként arról is beszélt, hogy vegyes a kép, nem látszik kormánypárti fölény, és vannak körzetek, amik egyértelműen a baloldalra húznak.

Miután a házigazda a megbízó cég iránt érdeklődött, a kérdezőbiztos a Real PR 93 Kft.-ről azt mondta: "Mi hivatalosan függetlenek vagyunk. Azt, hogy a megbízást mikor, kitől kapjuk, azt én nem tudom, azt a főnök írja alá, hogy elfogadja a munkát vagy azt mondja, hogy nem… Én hivatalosan egy független cégnek dolgozom, tehát a Reál PR. Se ide, se oda. Tulajdonképpen ez a cég alvállalkozó szokott lenni, mert ugye X kapja a megbízást, a négyből valamelyik."

A Magyar Narancs telefonon érte utol Sóvágó Sándort, a cég ügyvezetőjét, aki megerősítette a január 3. heti kutatás tényét.

Lapunk megkereste Potocskáné Kőrösi Anitát, Somogy 4. számú választókerületének közös ellenzéki jelöltjét, aki érdeklődésünkre elmondta, elképesztőnek tartja, hogy a Fidesz ilyen módszerekhez folyamodik a választási kampányban.

"Látszik, hogy a lejáratás és a mocskolás az egyetlen eszközük"

- fogalmazott a jobbikos országgyűlési képviselő. Úgy látja, amit az "ál közélvemény-kutató" művelt a településen, az már tényleg mindennek az alja. A kérdezőbiztos ráadásul be is ismerte, hogy tudatformálást végez, emberek naivitását kihasználva ültet el nem igaz gondolatokat az alanyokban. Megjegyezte, nem egyedi esetről van szó, hiszen Kecskeméten is volt ilyen az önkormányzati választás során.

A magyar néppárt politikusa elmondta, ez is azt mutatja számára, hogy jó úton jár és jól dolgozik.

"Félnek tőlem, félnek attól, hogy elveszítik ezt a körzetet, ezt bizonyítja ennek az ügynek a napvilágra kerülése is"

- hangsúlyozta az Egységben Magyarországért jelöltje.

Potocskáné Kőrösi Anita egyébként azt tapasztalja, hogy a Fidesz ilyesféle nyomulása kontraproduktív, és inkább felháborítja az embereket.

Január végén írtuk meg egyébként, hogy Potocskáné fideszes ellenfele, Witzmann Mihály közösségi oldalán azzal riogatta a siófoki embereket, hogy a jobbikos politikus személyesen, illetve a teljes ellenzék bezáratná a helyi kórházat, meg úgy általában a vidéki kórházakat.

Hazugsággal és lejáratással kampányol a Fidesz siófoki jelöltje Most éppen azzal riogatják a magyar embereket, hogy az ellenzék és személy szerint én, mint a Somogy 4. számú választókerület közös ellenzéki jelöltje bezáratnám a vidéki kórházakat. Ez hazugság! Így reagált Facebook oldalán Potocskáné Kőrösi Anita, Somogy 4. számú választókerületének közös ellenzéki jelöltje, fideszes ellenfele, Witzmann Mihály kijelentésére.

Korábban a fideszes országgyűlési képviselő kapcsán arról számoltunk be, hogy elüldöztette Szentgáloskér község postását. Witzmann azzal gyanúsította meg a postást, hogy politikai szórólapokat hord ki, ugyanakkor a jegyzőkönyvek tanulsága szerint egyik alkalommal sem találtak nála tiltott kampányeszközt, és ő is tagadta a gyanúsítást.