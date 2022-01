Ez már a NER?! A fideszes országgyűlési képviselő elüldöztette Szentgáloskér község postását

"Nincs két Fidesz!"

- így reagált Potocskáné Kőrösi Anita ellenzéki képviselőjelölt (Somogy 4., Jobbik) arra az egészen szürreális történetre, amit a Magyar Narancs a hozott ma nyilvánosságra. Történt, hogy a somogyi választókerületben található 500 fős település, Szentgáloskér község postását egyszer csak meglepték az állami cég ellenőrei. Első napon a terepen pakoltatták, másnap már a postahivatalban jelentek meg az ellenőrök. A vád nem lopás, vagy sikkasztás volt - hanem a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, Witzmann Mihálynak a gyanúja, miszerint Szentgáloskér község kézbesítője postás egyenruhában hord ki politikai szórólapokat.

A jegyzőkönyvek tanulsága szerint egyik alkalommal sem találtak nála tiltott kampányeszközt, és ő is tagadta a gyanúsítást. Ugyanakkor volt annyi lélekjelenléte, hogy lefotózza az első vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, amelyen szerepelt, hogy a panasz magas szintről jött, egészen a térség fideszes országgyűlési képviselőjétől.

A kézbesítő, aki egyébként Szentgáloskér Jobbik Egyesületének elnöke így emlékezett vissza az állami cég részéről történt méltánytalan viselkedésre:

"Félreállítottak, felforgatták a fiókomat, az utolsó cetlit is megnézték, a közben kinyitott postán az ügyfelek szeme láttára, mintha milliókat raboltam volna. Követelték, hogy adjam oda az eredeti jegyzőkönyvet, mert állítólag valami hiba csúszott bele. Átadtam. Azt azonban nem tudták, hogy az ügyvédnek elküldtem már a másolatot."

Utóbbi azért fontos momentum, mert így tényleg bizonyíthatóan Witzmann Mihálytól indult az egész sztori.

S hogy egy más szempontból is éreztessük a különbséget a kormánypárti politikus és egy kistelepülésen teljesen kiszolgáltatott helyzetben dolgozó állami alkalmazott között, arra itt egy újabb idézet a (volt) kézbesítőtől:

"Kis fizetésből élek, a postánál négyórás foglalkoztatásban bruttó 115 ezer forint volt a fizetésem, ebből úgy 60 ezer forintot kaptam kézhez. Semmilyen szabálytalanságot nem követtem el, mégis úgy viselkedtek velem, mintha legalábbis rabló lennék. Már nem a postánál dolgozom, az eset után felmondtam, az új munkahelyemen jobb fizetésem van".

Witzmann Mihály a Magyar Narancsnak elismerte, hogy tőle indult az ügy. Azt a választ adta, hogy a hozzá érkezett lakossági bejelentések után cselekedett, mert kötelességének érezte a hozzá érkező panaszokat továbbítani az illetékes szervnek, jelen esetben a Magyar Posta Zrt.-nek. A képviselő kérte az ügy kivizsgálását.





Volt olyan esett, amikor egy nap alatt ötször kellett átadni a faluba érkező nagy emberrel, máskor pedig a település tábláihoz rendelték ki a polgármestereket - akik, már amennyiben szeretnének forrásokat a közösségüknek, jobb híján engedelmeskednek ennek.

Potocskáné Kőrösi Anita az Alfahírnek egyébként arról is beszélt, hogy ami szeptemberben Szentgáloskéren történt, azt bizonyítja, hogy

"már a legkisebb településeken is a megfélemlítés a Fidesz egyetlen módszere".

A jobbikos politikus az esetből azt szűrte le, hogy a kormánypárti képviselők azt szeretnék elérni, hogy az emberek rettegjenek attól, hogy elveszítik a megélhetésüket egy kormányváltás után. Erre utalt Potocskáné Kőrösi Anita, amikor hangsúlyozta: "nincs két Fidesz!".

Arról is beszélt, hogy például Szentgáloskér községben is mindenki tudja, Witzmann Mihály áll a postásuk elvesztése mögött (jellemző, hogy azóta sincs új kézbesítő, mobilpostán keresztül végzi az állami cég a szolgáltatást), ugyanakkor

az is nyilvánvalóvá válhatott az itt élők számára is, hogy Fidesz a hatalma megtartása érdekében képes a legkisebb embert is utolérni, akár állami cégek ellenőreit igénybe véve. Milyen kiszolgáltatott helyzetben lehetnek a közmunkások?!

- fűzte hozzá az egységes ellenzék térségben induló képviselőjelöltje.

Egyébként Potocskáné Kőrösi Anita a Fidesz által a társadalomban gerjesztett gyűlöletkeltés felszámolását ígéri az áprilisi választási győzelem után, de addig egy durva, személyeskedő kampányra számít a kormányoldal részéről.