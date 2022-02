Kivételes pillanat: nem a Mészáros-gyerekek nyertek el egy közbeszerzést

Még tavaly szeptember 28-án írt ki közbeszerzési eljárást a Nemzeti Sportközpontok a Tatai Olimpiai Központ új uszodájának tervezésére. Az eredményt viszont csak most tették közzé az uniós közbeszerzési értesítőben. Az Mfor.hu hétfői cikke rámutat, hogy nagy érdeklődés övezte a tendert, mivel hét ajánlat is beérkezett: a hirdetmény szerint a pályázók között szerepelt a Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában álló Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. is.

Végül azonban nem a NER-oligarcha gyerekei, hanem a budapesti székhelyű Octopus Invest Kft. nyert nettó 148,95 millió forintos ajánlattal.

A kiírás alapján a nyertes cégnek egy 150 fő befogadására alkalmas uszodát kell megterveznie, mely versenysportra is alkalmas. A létesítményen belül meg kell oldani, hogy a fürdővendég és az úszás oktatására járó gyerekek közlekedési útvonala teljesen szétválasztott legyen a sportolókétól. Az uszodában lesz jacuzzi, merülő medence, tanmedence és versenymedence is.

A befutó Octopus főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, törzstőkéje pedig több mint 15 millió forint. A cég két magánszemély tulajdonában van. A gazdasági lap azt írja, a 2020-as évüket meglehetősen nagy előrelépés jellemezte, hiszen a korábbi 406 milliós árbevételt követően 1,6 milliárdot realizáltak, melyből a végére 122 milliós profit maradt a korábbi 3,6 millió után.

Az, hogy a nyertes céggel szemben mi miatt sikerült alulmaradnia a Mészáros-gyerekek cégének, a lap szerint is rejtély, mivel az az elektronikus közbeszerzési rendszerbe feltöltött dokumentumokból sem derül ki.

Azért valószínűleg még így sem kell félteni őket a NER-ben, hiszen egy hónapja például egy több mint 2 milliárdos beruházást nyert el Mészáros Beatrix, Ágnes és ifjabb Lőrinc közös cége, a Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. a Céh Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.-vel közösen.