Téli olimpia - Kizárták a győztes Liu Shaolin Sándort, Liu Shaoang bronzérmes lett

A magyar csapat megóvta a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres döntőjét, amelyben a célvonalon elsőként áthaladó Liu Shaolin Sándort sárga lappal kizárták, azaz a teljes mezőny végére sorolták a pekingi téli olimpia hétfői napján.

Bánhidi Ákos edző-menedzser elmondta, az ilyen óvásoknak nagy foganatja nem szokott lenni, de az illetékesek legalább látják, hogy az edzők nemcsak bábuk, hanem cselekvő emberek.

A versenyszámban a fiatalabb Liu fivér, Shaoang - részben bátyja büntetése miatt - bronzérmet szerzett, amely ebben a sportágban Magyarország első egyéni dobogós helyezése.

- fogalmazott Liu Shaoang, aki szerint testvére megérdemelte volna az aranyérmet.

"Most jobb, ha nem beszélek Liu Shaolinnal, nem is megyek be hozzá a szobába. Dolgozza fel, aztán kedden nekilátunk a további munkának. Profik vagyunk, nehezen, de túl kell lépnünk ezen. Megoldjuk!"