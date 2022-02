Zágráb Nándor: le kell váltani az Orbán-rendszert, hogy ne rabszolgák legyünk

Márki-Zay Péter országjárása keretében Cegléden tartott utcafórumot február 4-én, délelőtt. A felszólalók között megjelent egy kerekesszékes hölgy is, aki szót kért magának, majd megható beszédében beszámolt arról, hogy az egészségügy rossz állapota miatt kényszerült kerekesszékbe, mindezt azelőtt pár órával, hogy az Egységben Magyarországért pártszövetség miniszterelnök-jelöltjét egy másik mozgássérült hölgy megütötte Orosházán. Pest megye 12. választókerületének – amelybe Cegléd is tartozik – ellenzéki országgyűlési képviselő-jelöltjét, Zágráb Nándort kérdeztük a választókerület helyzetéről és az utcafórumon elhangzottakról.

Nagyon megható történetet mesélt el Márki-Zay Péter ceglédi utcafórumán egy kerekesszékbe kényszerült hölgy, ön hogy élte meg ezt a különleges beszédet?

Ismerem a hölgyet, engem keresett meg azzal, hogy szeretné elmondani a véleményét az eseményen, aminek én teret adtam. A legtöbb rendezvényemen adok lehetőséget arra, hogy a lakosság megszólaljon, ez most sem volt másképp. A hölgy arról beszélt, amivel ő maga szembesült, azért is kérte az, hogy felszólalhasson, hogy mindenki figyelmét felhívja arra, hogy gyakorlatilag az egészségügyi rendszer állapota miatt kényszerült kerekesszékbe, mivel a lábának egy része megbénult, amiatt, hogy nyolc hónapot kellett várnia egy gerincműtétre. Ő világosan kijelentette, hogy le kell váltani az Orbán-rendszert, hogy ne rabszolgák legyünk.

Az, hogy ilyenekkel kell szembesülnünk, az nem fest jó képet a jelenlegi helyzetről. Mit érzékel az embereken, milyen a választókörzet hangulata?

Nagyon sokat vagyok az utcákon, már gyakorlatilag egy éve folyamatosan standolunk, folyamatosan beszélek az emberekkel. Jeleztem azt is, hogy nem csak miniszterelnök-jelölti vitára van szükség, hanem arra is, hogy a választókerület mind a 10 településén a korábbi fideszes képviselő is és én is el tudjuk mondani az álláspontjainkat. Az én benyomásom az, hogy három probléma jelenik meg nagyon erősen az emberek szemében. Egyrészről az egészségügyi rendszer állapotának folyamatos romlása foglalkoztat sokakat, hiszen a koronavírus-járvány ideje alatt szétesett a teljes ellátórendszer és gyakorlatilag azok a betegek, akiknek szüksége lenne ellátásra, nem juthatnak hozzá. A második probléma, amelyre mindig kitérnek az emberek a választókerületben, az az áremelkedés kérdése. Ez azért érdekes, hiszen szorosan kapcsolódik a Fidesz gazdaságpolitikájához, aminek eredménye képpen a pénz elértéktelenedett. Ezzel az emberek nem tudnak mit kezdeni. A harmadik pont az a külpolitikai helyzet változása. Úgy tűnik az Orbán-kormány a NATO és az Európai Unió helyett, Putyin felé fordult. Ez a három kérdés bizonytalanságot okoz az emberekben. Többek között azért is lenne fontos egy jelölti vita, hogy az emberek el tudják dönteni, hogy ki az alkalmas jelölt, hogy ki képes megfelelő választ adni a bizonytalanságot okozó kihívásokra.

Sikeresnek ítéli meg Márki-Zay Péter utcafórumát, volt ennek egy pozitív fennhangja, hogy a miniszterelnök-jelölt megjelent az emberek között?

Én azt gondolom, hogy nagyon komoly volt az érdeklődés, legalább háromszáz ember vett részt az eseményen, ami péntek délelőtt, elkönyvelhető sikernek. Nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akik a kormányzati média befolyása alá kerültek. Őket tájékoztatni kell arról, hogy azok az információk, amelyekkel próbálják bemocskolni, háttérbe szorítani Márki-Zay-Pétert, azok valótlanok. Ugyanakkor van egy másik tábor – amit a magas részvétel is mutat –, akik átlátnak a szitán és változtatni akarnak a helyzeten. Szerintem Cegléd, amely a választókerület legnagyobb települése, az az utóbbi kategóriába esik, de nyilván az elkövetkezendő másfél hónapban még sokat kell dolgoznunk azért, hogy a többi településeken és községekben ugyanerre az álláspontra jussanak az emberek.

Azt mondta, már nagyjából egy éve járja az utcákat, ez alatt az idő alatt mit tapasztalt, hogyan vélekednek a választók április harmadikáról?

Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó dolog, különösen a falvakban és a kisebb városokban. Az ellenzék folyamatos jelenléte meg tudja változtatni az emberek hozzáállását. Elmondhatom azt, hogy az emberek nyitottak az ellenzék álláspontjára, egyszerűen azért, mert a fideszes képviselővel nem lehet találkozni, így meglepi őket az, hogy én ott vagyok, standolok, tájékoztatom őket és szóba elegyedek velük. Ez egy új színfolt számukra, hogy nem csak a köztévé csatornáin keresztül jutnak információhoz, hanem egy általunk kiépített másik csatornán is és mi foglalkozunk a problémáikkal.

Ezek során a beszélgetések és találkozások során mit tud ön ígérni a választóknak?

Nagyon gyakran összekeveredik az országgyűlési képviselők és a polgármesterek szerepe. A polgármestereknek az a feladata, hogy az adott település legapróbb problémáit is összegyűjtse, megfogalmazza azokat és továbbítsa őket az Országgyűlés felé. Nekem viszont az a legfontosabb dolgom – azon túl, hogy folyamatos párbeszédben álljak a lakossággal –, hogy a polgármesterekkel és a képviselőkkel is tartsam a kapcsolatot. Már most van, olyan polgármester, aki meghívott magához, és akivel folyamatosan egyeztetünk a község problémáiról. Nyilván minden településen más dolgokkal kell szembenéznünk, tehát amíg az egyik község az infrastruktúra fejletlenségével kénytelen szembenézni, addig a másik faluban ez nem jelenik meg. Hasonló a helyzet, a csapadékvíz elvezetése, az egészségügyi ellátó rendszer, a munkahely teremtés és a közintézmények felújítása kapcsán is. Én azt tudom ígérni a választóknak, hogy egy másfajta politikai stílust fogok képviselni, ugyanis szerintem fontos, hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a községi vezetőkkel és az alulról jövő igényeket kell megfogni és megfogalmazni, nem pedig a Fidesz által diktált tempóhoz kell igazodnia a településeknek. Nekem az a dolgom, hogy menedzseljem a települések érdekeit. De, hogy példát is említsek, én jelenleg önkormányzati képviselő vagyok Nagykőrösön és túl azon, hogy sokat dolgoztam a villany nélküli tanyákért, valamint harcoltam a strand kinyitásáért és visszaszereztem 5000 háztartás számára visszaszereztem az eltűnt csatorna pénzt. Az a lényeg tehát, hogy az emberek valós problémáival foglalkozzunk, azokat kell összegyűjteni, a jövőben pedig szeretném ezeket a problémákat egy magasabb szintre vinnem. Jelenleg a fideszes képviselő úgy viselkedik, mint az a személy, aki napközben egy másik ember autója előtt fényképezkedik, majd az éj leple alatt meghúzza azt. Ezalatt arra gondolok, hogy odaáll az uniós beruházások mellé és úgy állítja be, mintha ezeket ő szerezte volna, majd ezek után az Európai Uniót szidja és gyalázza, miközben tőlük érkeznek a források.