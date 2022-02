Navracsics és Fenyvesi körzetében újabb fideszes bukott le egy hamisított érettségivel, az érintettek hallgatnak

Szántai Attiláné Kovács Tünde a badacsonytördemici képviselő-testület papíron függetlenként, de Fidesz-támogatással bekerült képviselője, egyben a helyi Faluház vezetője is

hamis érettségivel jelentkezett a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága által szervezett közművelődési és közönségkapcsolati képzésre,

amit tavaly nyár elején végzett el – írja a Sümegi Szó. A lap értesülését megerősítette a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság is, akik hozzátették, közokirat-hamisítás miatt nyomoztak, a büntetőügy iratait pedig megküldték a Veszprém Járási Ügyészségnek. A vádhatóság ugyancsak megerősítette, hogy nyomozás zajlott, a büntetőeljárásban pedig egy gyanúsított van.

A lap úgy tudja, a rendőrség házkutatás és különböző megkeresések során lefoglalta a Szántai Attiláné nevére kiállított és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságánál is használt hamis közokiratról tanúskodó iratot. Szántai Attilánét a rendőrség 2021 decemberében közokirat hamisítás alapos gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította. Úgy tudjuk, hogy azóta Szántainé táppénzen van, de testületi ülésekre eljár.

Az Alfahír telefonos megkeresésékre Szántai Attiláné így fogalmazott:

Nem is akarok nyilatkozni, főleg nem telefonon keresztül.

Szántai Attiláné közművelődési és közönségkapcsolati képzését egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma révén magyar adófizetők állták, melynek díja 300 ezer forint volt, valamint az ő munkaidő-kedvezménye és útiköltség-térítése. Az érettségit is megkövetelő képzés végéről Szántai Attiláné saját közösségi oldalán is beszámolt:

(A bejegyzésről természetesen készítettünk képernyőfotót, ha valami oknál fogva eltűnne...)

A Sümegi Szó megemlíti, tavaly ősszel kaptak információt arról, hogy Ny. Gusztáv, akit a kilencvenes években hamis közokiratok miatt több alkalommal elítélt a bíróság, Badacsonytördemicre is juttatott el hamis bizonyítványt.

Ny. Gusztáv neve felmerült a sümegi fideszes polgármester élettársának hamisérettségi-botrányában is. Mint emlékezetes, Végh László fideszes városvezető és a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke élettársának, Szabó Krisztinának érettségije is hamisnak bizonyult, az asszony pedig ennek alapján szerzett egészségügyi végzettséget és kapott zsíros állást mint a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője. A Sümegi Szó felidézi, Ny. Gusztáv a valótlan tartalmú okiratokat 80, illetve 150 ezer forint körüli összegért árulta. Szabó hamis érettségijét végül a rendőrség elkobozta, ennek ellenére elsőként lapunk számolt be arról, hogy az asszony Tapolcán egészségügyi vállalkozásba kezdett: Covid-tesztállomást nyitott.

Covid-tesztelőt nyitott Tapolcán a sümegi fideszes polgármester hamis érettségivel lebukott élettársa Salud-Center Kft. néven egyszemélyes, hárommillió forint törzstőkéjű vállalkozást alapított Sümeg fideszes polgármesterének élettársa, Szabó Krisztina, akinek a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ tavi több mint 2 millió forintos fizetést jelentő vezetői posztjáról azt követően kellett távoznia, hogy kiderült, hamis az érettségije.

A Sümegi Szó kereste az ügyben Horváth Zoltán fideszes polgármestert, valamint Horváth István alpolgármestert is, de választ nem kaptak a beosztottjuk és képviselőjük botrányát firtató kérdésekre. Ahogy a térség kegyvesztetté vált fideszes képviselője, Fenyvesi Zoltán is hallgatásba burkolózott. A két hónap múlva esedékes választáson a Fidesz már nem is őt, hanem Navracsics Tibort indítja, de

a mostani botrányra (nem) adott reakciókból úgy tűnik, az egykori brüsszeli biztos érkezése sem hoz változást a közbeszéd állapotába.

A lapnak nyilatkozott ugyanakkor a jobbikos Rig Lajos, aki az Egységben Magyarországért színeiben méretteti meg magát immár Navracsiccsal szemben. A „civilben” önkéntes mentőző Rig szerint egymás után dőlnek ki a csontvázak.

Alacsonyan szállnak az érettségik

– fogalmazott a portálnak, hozzáfűzve, hamis bizonyítványok, milliós pályázati pénzek mutyik sora bukik ki a körzetben. „Sok-sok milliót fizetnek ki olyan Fidesz-közeli embereknek, aki nem rendelkeznek iskolai végzettséggel, amijük van, arról pedig az derül ki, hogy hamisítványok. Szomorú, hogy a szorgalmas, dolgos badacsonytördemici embereket évekig becsapták. Azt gondolom, hogy ideje rendet tenni és nem folytatni azt, amit eddig műveltek!” – mondta Rig, aki elárulta, kedden írásbeli kérdéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez, hogy adjon tájékoztatást arról, mikor emelnek vádat az ügyben érintett hölgy ellen, valóban lefoglalták-e a szóban forgó hamis iratot, illetve hogy a nyomozást külső személyek valamilyen formában megpróbálták-e befolyásolni?