Felvidéki magyar politikusokkal tárgyalt Brenner Koloman

- írta Facebook oldalán Brenner Koloman, miután Pozsonyban találkozott Grendel Gábor magyar nemzetiségű parlamenti alelnökkel.

Az Országgyűlés jobbikos alelnöke szerint Orbán Viktor és a Fidesz exportálják azt a hűbéri felfogást, mellyel Magyarországot is leigázták és amely szerint aki nem ért egyet velük vagy az aktuális kegyeltjeikkel, az nem a nemzet része.

Mindeközben pedig Romániában például magyarellenes politikai erőkkel paroláznak, hogy aztán még egy szélsőséges, populista pártcsalád létrehozásának kísérlete is kudarcba fulladjon.

Brenner Koloman szerint szomorú látni, amikor határon túli magyar politikai és közéleti vezetők beszállnak abba a fideszes kórusba, mely az egységes ellenzéket becsmérli és azt állítják, hogy csak a közelgő országgyűlési választások miatt kezdték el keresni velük a kapcsolatot ellenzéki politikusok.

Több ellenzéki politikushoz hasonlóan én is tapasztaltam, hogy megkereséseimet gyakran válaszra se méltatják határon túli kollégáim, pedig a nemzet egységének ügye nem pártpolitikai kérdés és szerencsére jó példa is van a párbeszédre. Ennek szellemében találkoztam Pozsonyban Grendel Gáborral és a felvidéki Magyar Fórum vezetőivel is